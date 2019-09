Bill Gates: apoios à energia solar e eólica “devem ir para algo novo”

“É altura de as energias solares e eólicas passaram os seus subsídios para as tecnologias emergentes”, defende Bill Gates. Em entrevista à Bloomberg, o co-fundador da Microsoft aponta que “após décadas de incentivos do governo, a energia eólica e a energia solar foram implementadas o suficiente para que os seus produtores se tornassem cada vez mais eficientes e reduzissem custos. Agora provavelmente podem sobreviver sem esses apoios”.

“Os benefícios fiscais devem ser transformados em coisas mais limitantes, como armazenamento de energia, parques eólicos offshore – que ainda tem um preço premium enorme”, disse Bill Gates, que co-preside um grupo global de líderes empresariais, políticos e científicos formado em 2018, para pressionar o investimento na adaptação do mundo às alterações climáticas.

Alguns estados dos EUA, incluindo Nova Iorque, Nova Jérsia e Massachusetts, consideram que os parques eólicos offshore propostos no Oceano Atlântico são ingredientes cruciais para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis e combater as mudanças climáticas. Mas os custos de construção destes parques no mar ainda são quase o dobro do que aqueles construídos em terra.

Enquanto isso, o armazenamento de energia é essencial para permitir que as usinas eólicas e solares despachem energia, mesmo quando o sol se põe e a brisa diminui. No entanto, as baterias grandes também permanecem caras.

“O progresso da energia solar e eólica é muito útil”, disse Bill Gates. “Mas o sol não brilha 24 horas por dia.”