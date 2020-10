Georges Dib "O turismo só recupera em 2023. Esta é uma crise de serviços"

Georges Dib © André Rolo / Global Imagens

Como avalia o comportamento da economia portuguesa?

Portugal conseguiu lidar relativamente bem com a pandemia em termos de perda de vidas, comparando com os países vizinho. Claro que não teve outra opção a não ser o confinamento, semelhante ao que aconteceu noutros países da União Europeia, registando uma queda superior a 13% do PIB no segundo trimestre, no pico da crise. É um valor bastante mais baixo do que noutros países como França ou Espanha. Mas, uma vez que tem uma economia muito aberta ao exterior - 44% do PIB depende das exportações - acabou por ser uma vítima colateral do confinamento de outros países, devido à queda do turismo e do comércio internacional. Tivermos este duplo impacto: do confinamento interno e externo.

Mas olhando para o presente...

A recuperação foi boa nos primeiros meses do verão, mas se olharmos para os dados mensais da atividade, verificamos que em setembro ainda estávamos quase 11% abaixo de setembro de 2019. Isto significa que a recuperação ainda não foi totalmente conseguida. Está a acontecer, mas é muito gradual quando todos esperávamos numa recuperação acentuada. A confiança dos consumidores também recuperou - até um pouco mais do que a atividade -, mas ainda está longe dos valores pré-crise. Esta falta de confiança tem impacto nas decisões de investimento e de consumo.

Mas o que nos indicam os dados mais recentes?

Olhando para os chamados dados de alta frequência, como por exemplo, o índice de restrição da Universidade de Oxford sobre as medidas de confinamento dos governos, verificamos que no caso português este índice desceu até agosto, depois do pico em abril, em setembro voltou a aumentar e em meados de outubro subiu outra vez. Isto significa que o Governo está novamente a impor restrições que vão ter impacto na economia, especialmente no quatro trimestre deste ano. Outro dado de alta frequência - a mobilidade - indica-nos um pico em agosto e desde o início de setembro que está de novo a baixar. Estes dados apontam-nos o futuro e diz-nos que a recuperação, não só está a ser lenta, como pode reverter-se.

Esta estratégia de para/arranca vai ser o novo normal?

É provável que dure pelo menos até ao final de 2021. Claro que não somos epidemiologistas, não sabemos como vão ocorrer os ciclos da pandemia, o que dizemos é que estes ciclos têm um efeito sazonal. E isso afeta as nossas previsões. Quando tivemos o primeiro impacto na economia portuguesa, projetámos uma queda do PIB de 8% e depois uma forte recuperação de 7%. Agora prevemos uma queda de 9,5% do PIB em 2020 e apenas uma recuperação de 4% em 2021, mas há muita incerteza. A recuperação será parcial em 2021 e teremos de esperar por 2022.

Será em W e não em V?

Claramente não será uma recuperação em forma de V. No início apontávamos para uma recuperação em forma de U. Poderá ser algo em forma de W, mas com uma primeira perna forte e uma segunda perna mais pequena, porque os novos confinamentos serão menos restritivos na primavera. Já estamos a refazer as projeções para França e Espanha que estão a adotar novas medidas e é provável que Portugal também siga nesta direção. O que sabemos é que não será um confinamento como na primavera deste ano. Deverá ser algo entre um terço e metade do impacto do anterior confinamento. Os governos - pelo menos alguns - aprenderam com os erros e sabem que algumas atividades podem continuar como a indústria e construção.

Já referiu que o turismo terá uma recuperação muito lenta

Prevemos uma recuperação muito moderada e demorada. O Instituto Nacional de Estatística mostra que a queda na atividade turística é muito grande. Esta crise da covid-19 é, antes de mais, uma crise dos serviços. Mas também tivemos efeitos nos serviços relacionados com o turismo como é o caso da indústria da aviação. Algumas empresas estão em grande dificuldade e a vender aviões e vão demorar a recuperar e algumas acabarão por desaparecer. Esperamos que o turismo recupere apenas em 2023 porque acreditamos que o próximo ano vai ser de para/arranca. O verão até pode ser razoavelmente bom, como este último, mas não vai ser suficiente e o regresso será em 2022 e 2023.

E qual o papel dos fundos europeus?

Os fundos da União Europeia (Next Generation) vão ser cruciais. O momento em que estes fundos vão estar disponíveis vai ser muito, muito importante para a economia. Se esperarmos demasiado tempo para injetar este dinheiro, podemos causar danos de médio prazo. É crucial que o Governo português mantenha as medidas de apoio à economia, mas é fundamental que a UE disponibilize estes fundos rapidamente. E, para já, parece revelar atrasos. Há esse risco. Por fim, Espanha começa, de facto, a preocupar-nos devido à fragmentação política e os partidos que compõem o governo e os partidos regionalistas. Tudo isto tem impactos na economia portuguesa devido às relações comerciais entre os dois países. No médio prazo, importa acompanha a forma como são disponibilizados os fundos europeus e a situação em Espanha.