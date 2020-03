GesConsult garante carteira de 60 obras no primeiro semestre

A GesConsult, empresa especializada em gestão e fiscalização de obras, garantiu já para o primeiro semestre uma carteira de 60 obras, a maioria de caráter residencial, mas também da área do retalho. Este portfolio é um sinal do bom momento que vive a construção no país. Como sublinha Nuno Garcia, diretor geral da empresa, vive-se um “momento de bastante confiança no setor”.

O país continua a registar bons ritmos ao nível da reabilitação urbana, sendo que agora está a surgir um novo foco de investimento: a construção de casas para a classe média e para o arrendamento, aponta o responsável. A somar a esta tendência é esperado o lançamento de um conjunto de obras públicas ao nível da saúde e transportes.

Estes movimentos no setor estão a atrair grandes fundos de investimentos para o país, diz Nuno Garcia. O responsável aponta as áreas residencial e de escritórios como as que mais investimento estão a captar. Até porque “há pouca oferta e muita procura”. O setor da hotelaria, que nos últimos anos apresentou crescimentos significativos também continua a registar um bom dinamismo.

A carteira de clientes da GesConsult dá mostras disso. A empresa, que apoia o cliente desde o início do projeto até ao fim da obra, está a trabalhar no futuro Hotel Convento de São Domingos, em Lisboa, que nascerá no antigo edifício da Braz & Braz. No segmento da hotelaria e turismo consta ainda intervenções em curso no Penha Longa Resort, em Sintra, e no The House of Sandeman, no Porto.

Na área da construção e reabilitação urbana, a GesConsult está a apoiar um conjunto de obras em Lisboa e Sintra. Já ao nível dos espaços comerciais, a empresa está a desenvolver projetos para a espanhola Blue Space, especialista em self-storage (armazéns à medida), e para a Auchan.

Segundo Nuno Garcia, a GesConsult, que nasceu em 2014 e emprega 10 engenheiros, assume nos projetos quatro prioridades: controlo de custos, garantia de qualidade, cumprimento de prazos e controlo de processos administrativos.

Em 2019, a empresa foi responsável por um número igual de obras ao já assegurado para os primeiros seis meses deste ano.