Gestor da Ascendi convidado por Medina para suceder a Casalinho no IGCP

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai ter um novo presidente. Miguel Martin - que já foi diretor da Águas de Portugal e é gestor na Ascendi (concessionária de autoestradas) - terá sido convidado formalmente por Fernando Medina. A notícia foi avançada esta terça-feira pelo jornal ECO.

Miguel Martin deve iniciar as novas funções no próximo mês, substituindo assim Cristina Casalinho, que deve abandonar em breve o cargo de presidente do IGCP.

A acompanhar Miguel Martin virá Rui Amaral, que é vice-diretor do departamento de mercado de dívida do Caixa BI e passará a ser vogal no IGCP. Rita Granger, da ainda atual equipa de administração, vai transitar para o próximo conselho de administração da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.

De acordo com o ECO, uma fonte governamental explicou aquele jornal que o ministro das Finanças valorizou a experiência de Miguel Martin como administrador financeiro e em setores regulados, como a energia, a banca e água.

Miguel Martin é formado pela Universidade Católica de Lovaine, na Bélgica, e descreve-se na rede social Linkedin como um gestor "financeiro orientado para o negócio". É gestor na Ascendi desde 2019.