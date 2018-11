Gestores portugueses debatem ruturas e desafios na gestão de empresas

A Culturgest acolhe nesta sexta-feira, 30 de novembro, o 2º Congresso dos Gestores Portugueses, para debater as ruturas e os principais desafios na gestão das empresas portuguesas. O encontro organizado pelo Fórum de Administradores e Gestores de Empresas (FAE) vai juntar centenas de gestores e dezenas de oradores e personalidades de referência na gestão em Portugal.

O encontro vai estar dividido em quatro sessões ao longo do dia, com o presidente da CGD, Paulo Macedo, a abrir as hostes deste Congresso.

A primeira sessão será dedicada aos desafios da internacionalização na gestão das empresas e terá como principal orador o Presidente do Millennium bcp, Miguel Maya. Para debater o tema vão estar presentes Pedro Penalva, CEO da AON, Luís Silva, Administrador da Mota-Engil e Gustavo Guimarães, Presidente das Seguradoras Unidas. Este primeiro debate vai ser moderado pela jornalista Graça Franco, da Rádio Renascença.

A integração de empresas portuguesas em cadeias de valor internacionais é o tema escolhido para a segunda sessão, com o principal orador Vítor Corado Simões, professor no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). No debate participam Filipe Villas-Boas, Administrador da Schmidt Light Metal, Henrique Neto, gestor e empresário e António Correia, partner na PwC, com moderação de Anselmo Crespo, subdiretor da TSF.

A abertura da sessão da tarde terá uma intervenção do Senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a partir das 15 horas.

A terceira sessão vai ser dedicada à digitalização, oportunidades e ameaças para empresas, e a quarta sessão traz ao centro da discussão os dilemas e desafios dos gestores.

Para abordar estes dois temas, o Congresso convida o presidente da Accenture, José Gonçalves, Pedro Almeida e Silva, Administrador do EuroBic, Alexandre Fonseca, CEO da ALTICE e Francisco Pedro Balsemão, CEO do Grupo Impresa.

A fechar a sessão, o debate conta com Teresa Menezes, Diretora geral da Informa (D&B), Rui Miguel Nabeiro, CEO da Delta, Jorge Rebelo de Almeida, Presidente da Vila Galé e Leonor Freitas, Diretora geral da Casa Ermelinda Freitas.

João Vieira Pereira, diretor adjunto do Expresso, e António Costa, CEO do ECO, vão moderar os dois últimos debates do dia.