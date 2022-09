Gilberto Igrejas: "A agricultura tem de ser vista como uma atividade nobre"

Presidente do IVDP, Instituto do Vinho do Douro e Porto, Gilberto Igrejas. © Pedro Correia/Global Imagens

O presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto promete "trabalhar muito de perto" com o novo Conselho Interprofissional da região para "melhorar o estado das coisas", quer procurando "mitigar as alterações climáticas", quer com "medidas muito concretas" para atrair mais pessoas, designadamente mais jovens, para a viticultura. Gilberto Igrejas falava ao Dinheiro Vivo a propósito das comemorações do Port Wine Day, que assinala os 266 anos da demarcação do Douro, a mais antiga região demarcada do mundo.

Questionado sobre que tipo de medidas concretas pretende apresentar ao Conselho Inteprofissional, onde têm assento os representantes da produção e do comércio, Gilberto Igrejas não quis avançar para já com pormenores, sublinhando apenas que é preciso trabalhar no reconhecimento que a atividade agrícola deve ter junto da opinião pública. "A atividade agrícola deve ser tão nobre quanto outra qualquer, temos de quebrar esse tabu de que ser agricultor é uma profissão de menor prestígio porque é uma profissão mal remunerada e essa é a questão basilar. É preciso remunerá-la melhor para que haja mais pessoas a dedicarem-se a elas", sustenta.

Na manga tem "outras medidas de cariz mais político", para ajudar ao reforço da mão-de-obra na região em períodos sazonais, como a vindima, mas que irá debater com o Conselho Interprofissional. "Vamos começar já agora em setembro a trabalhar", garante.

Convicto de que o Alto Douro Vinhateiro "tem um grande futuro pela frente, ainda mais promissor do que o que foi no passado", Gilberto Igrejas considera que todos os atores do setor têm de contribuir para isso. "A sustentabilidade económica, social e ambiental da região tem que ser cada vez maior e é possível angariar riqueza e, sobretudo, distribui-la equitativamente por toda a cadeia", considera. E, sendo o Douro uma região "altamente valorizadora da imagem de Portugal no mundo", a questão da valorização das uvas ao viticultor "tem que ser sentido por todos".

Com a vindima em curso, mas ainda longe de terminada, o presidente do IVDP fala numa redução da produção - os picos de calor provocaram situações de escaldão nas uvas, e a falta de água acentuou o stress hídrico das plantas, prejudicando a maturação das uvas e o respetivo rendimento -, que pode ser, em algumas regiões, superior aos 25% a 30% previstos. "Há muita imprevisibilidade, não temos dados reais. Estamos a trabalhar diariamente com os centros de vinificação, e o que lhe posso dizer é que já temos mais de 180 centros a trabalhar e que, até terça-feira, tinham sido vinificados 35 milhões de quilos de uvas, das quais 55% uvas brancas, 1% de moscatel, e o restante de tintas", explica.

Uma quebra que, espera, leve a uma melhor valorização das uvas. "Antevejo que se a matéria-prima é escassa, os preços ao agricultor poderão aumentar. Com menos uvas, vamos ter que as pagar melhor", admite. Refira-se que, em 2021, houve uma valorização do preço médio das uvas na região, fruto do aumento do preço pago às uvas para DOP Douro: cada pipa (550 litros) foi paga, em média, a 470,48 euros, cerca de 10% a mais face a 2020. No vinho do Porto, o preço médio por pipa permaneceu estagnado nos 1.051 euros.

Recorde-se que, este ano, a região vai produzir 116 mil pipas de vinho, 12 mil mais do que em 2021. Mais uma vez, a escassez de uva poderá ajudar à subida dos preços. Se essa subida irá ou não compensar os "elevados acréscimos" nos custos de produção do viticultor, Gilberto Igrejas é curto e sucinto: "Eu espero que compense. Não tenho dados para saber, mas a realidade que queremos para a região é essa, a da sustentabilidade, em que os custos de produção possam ser suplantados pela riqueza gerada na venda das uvas", sublinha.