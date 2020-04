Ginásio online. Treinar em casa com exercícios na net

Com o surto do Covid-19 a empurrar os portugueses para casa e com os ginásios encerrados é lançada uma plataforma que se posiciona como o primeiro ginásio 100% online nacional. O Ginasio-online.pt promete todos os meses 250 novas aulas nas mais variadas modalidades de fitness e, em breve, aulas com treinadores pessoais e consultas de nutrição.

“A prática de atividade física é fundamental para o bem-estar dos portugueses, que nem sempre conseguem deslocar-se para ginásios físicos ou locais de treino. Com o ginasio-online.pt têm agora a possibilidade de treinar em casa, quando e sempre que quiserem, seja participando nas aulas em directo, executando exercícios já preparados ou beneficiando do apoio de um personal trainer”, refere Daniel Pereira Martins, director de Marketing do ginasio-online.pt, citado em nota de imprensa.

“A plataforma vai permitir a qualquer personal trainer disponibilizar os seus serviços no ginasio-online.pt, funcionando também como um mercado para juntar profissionais e clientes. Na situação atual de pandemia e isolamento social, esta solução ganha especial importância, seja porque permite aos subscritores praticarem desporto, seja porque permite aos profissionais apresentarem-se ao mercado e disponibilizar os seus serviços de forma remota”, destaca ainda o responsável de marketing.

Com uma equipa de mais de 200 profissionais a produzir conteúdos, o ginasio-online.pt está já acessível através do telemóvel, tablet ou computador. Aulas, galeria de exercícios, planos de treino por objectivo que incluem com mais de 1.000 exercícios, e artigos variados com dicas de treino e fitness, nutrição e receitas são alguns dos conteúdos disponíveis.

“Durante todo o período da pandemia o ginasio-online.pt oferece acesso totalmente gratuito a todos os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e auxiliares) que se encontram ao serviço de todos os portugueses, a prestar cuidados de. Para usufruir do acesso basta que enviem email para suporte@ginasio-online.pt, com prova da situação profissional”, referem.

A plataforma disponibiliza todos os serviços de um ginásio tradicional exceto os equipamentos que podem ser adquiridos através da plataforma.

Até ao próximo dia 5 de abril o acesso ao ginasio-online.pt é gratuito, bastando fazer o registo no site. Após este período, as aulas poderão ser adquiridas avulso, a partir de 3 euros/aula, ou em packs de 6 ou 15 aulas.