Giuseppe Conte choca com Presidente italiano e desiste de formar governo

O primeiro-ministro italiano designado, Giuseppe Conte, desistiu de formar um governo em Itália depois de o Presidente da República, aparentemente, ter rejeitado a sua escolha para ministro da Economia (que tem a tutela das Finanças), avança a Reuters.

Segundo escreve a agência, este chumbo do Chefe de Estado, Sergio Mattarella, atirará novamente o país para novas eleições legislativas e que estes podem não acontecer já.

Aumentará também o clima de incerteza na Europa e nos mercados de dívida, como se tem visto nas últimas semanas.

Conte, um professor de direito relativamente desconhecido, sem experiência política, levou este domingo a sua lista de ministros ao Presidente Sergio Mattarella, numa uma tentativa de pôr fim a um impasse político de dois meses.

Mas o Presidente rejeitou o nome candidato de Conte ao Ministério da Economia, o economista eurocético Paolo Savona, de 81 anos.

Antes de Conte ou Mattarella terem terminado o encontro, o líder da Liga (Liga Norte, um partido de extrema-direita), Matteo Salvini, referiu que a única opção agora é realizar outra eleição, provavelmente ainda este ano.

“Numa democracia, se ainda estamos em democracia, só há uma coisa a fazer, deixar os italianos manifestarem-se”, disse Salvini num discurso inflamado perante apoiantes, no centro de Itália.

Salvini e o líder do Movimento Cinco Estrelas, Luigi Di Maio, encontraram-se informalmente com Mattarella no domingo para tentar encontrar uma solução. Espera-se que Mattarella fale mais tarde sobre sua decisão.

“O problema é Savona”, disse a fonte da coligação entre Liga Norte e Movimento Cinco Estrelas, explicando que o economista não suavizou o suficiente algumas de suas posições mais agressivas contra o euro.

No domingo, Savona tentou acalmar as preocupações sobre seus pontos de vista numa primeira declaração pública sobre o assunto. O decano tem sido um crítico acérrimo do euro e da União Europeia, embora tenha um currículo de peso. Já foi ministro da Indústria no início dos anos 90, por exemplo. “Eu quero uma Europa diferente, mais forte, mas mais igual”, disse Savona num comunicado.

Na semana passada, as críticas de Savona ao euro e à política económica da Alemanha parece terem assustado bastante os mercados financeiros, que já andavam preocupados com a vontade do futuro governo em fazer baixar a enorme dívida nacional, equivalente a 130% do produto interno bruto (PIB) italiano.

O ministro da Economia cessante, Pier Carlo Padoan, disse este domingo que o problema não é Savona, mas sim o plano económico da coligação, que é “claramente insustentável”.

Padoan também disse que os partidos deveriam ter descartado uma proposta apresentada no livro mais recente de Savona, onde este defende que Itália deve elaborar um “plano B” para o país deixar a zona do euro com o mínimo de danos possíveis.