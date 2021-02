Goldenergy quer chegar a 2022 com meio milhão de clientes

eletricidade

A empresa portuguesa que comercializa eletricidade 100% verde, terminou 2020 com uma quota de mercado na eletricidade muito próxima dos 3% e com 300 mil pontos de fornecimento de luz e gás. Com este aumento no número de clientes e de energia vendida, a Goldenergy pretende, em 2021, continuar com o crescimento sustentável e, no próximo ano, atingir mesmo a meta de meio milhão de clientes.

A empresa liderada por Miguel Checa definiu, como objetivos de crescimento para 2021, chegar aos 400 mil clientes e a uma quota de mercado na eletricidade de 4%. Para tal, a Goldenergy vai entrar já este ano em dois novos segmentos de mercado - o autoconsumo e a mobilidade elétrica.

"Este ano a Goldenergy vai começar a oferecer soluções integradas de energia aos seus clientes domésticos e às PME, que passam pelo autoconsumo, através da comercialização de painéis solares e a possibilidade de os clientes poderem vender os excedentes da energia que não utilizem, tornando-se produtores e consumidores" começa por explicar Miguel Checa, diretor-geral da Goldenergy. "Por outro lado, como empresa que comercializa energia 100% verde, faz todo o sentido entrarmos já este ano no mercado da mobilidade elétrica ou seja, no fornecimento de energia totalmente verde, por exemplo, para os automóveis elétricos", conclui, em nota de imprensa.

Também no que respeita aos índices de satisfação dos clientes a empresa apresentou um crescimento que lhe valeu, em 2020, a distinção de Escolha do Consumidor na categoria Energias 100% Renováveis e dois prémios relativos ao serviço de atendimento ao cliente - telefone e redes sociais -, algo em que pretende continuar a melhorar com o investimento de três milhões de euros (no ano precedente) para a digitalização total da empresa.

O objetivo é ainda, como explicado em comunicado, o de "desenvolver na empresa de Vila Real uma plataforma digital que lhe permita crescer em Portugal e, uma vez consolidada, pensar na internacionalização, sendo Espanha o mercado natural para o início da presença internacional da Goldenergy".