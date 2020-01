Goldman Sachs antevê subida de dividendos da EDP

O Goldman Sachs divulgou esta terça-feira, numa nota aos investidores, que a EDP poderá aumentar novamente o valor do dividendo pago aos acionistas. O banco de investimento estima que a partir de 2021 e até 2024, a elétrica terá condições para subir os dividendos para um euro por ação, o equivalente a 25% da sua capitalização atual.

Segundo a análise do Goldman Sachs, a venda das seis barragens no Douro por 2,2 milhões de euros, que a EDP anunciou em dezembro, vai melhorar “largamente” a situação financeira da empresa liderada por António Mexia. A venda das barragens poderá tornar o balanço da EDP mais “forte” do que no período que antecedeu a crise financeira.

Os analistas do banco de investimento dão nota positiva às ações da EDP, mas baixam o preço-alvo de 4,50 euros para 4,40 euros, devido ao desempenho da área das energias renováveis, que deverá ser menor, de acordo com as estimativas.