O engenheiro agrónomo Gonçalo Caleia Rodrigues é o novo secretário de Estado da Agricultura, segundo uma nota publicada no site da Presidência da República na Internet.

"O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro-Ministro, de nomeação do Prof. Doutor Gonçalo Rodrigues, como novo Secretário de Estado da Agricultura", lê-se na nota publicada no portal da Presidência.

A posse vai acontecer na quarta-feira, pelas 17h45, no Palácio de Belém, refere ainda a nota.

Gonçalo Caleia Rodrigues substitui no cargo Carla Alves, que se demitiu a 05 de janeiro poucas horas depois de ter tomado posse, na sequência de um processo judicial envolvendo o seu marido e ex-autarca em Vinhais.

Nascido no Porto em 1981, Gonçalo Caleia Rodrigues é doutorado em Engenharia dos Biossistemas, pelo Instituto Superior de Agronomia, e tem uma pós-graduação em gestão, da Nova School of Business and Economics, de Lisboa.

O novo secretário de Estado foi vice-presidente do Instituto Superior de Agronomia, instituição onde foi professor auxiliar.

O cargo de secretário de Estado da Agricultura estava vago desde 05 de janeiro, quando Carla Alves se demitiu 25 horas após tomar posse.

Carla Alves justificou não dispor de "condições políticas e pessoais" para iniciar funções, depois de noticiado o arresto de contas bancárias conjuntas que tinha com o marido.