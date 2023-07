Gonçalo Lobo Xavier: "Salário médio do setor da grande distribuição é de 1300 euros"

Gonçalo Lobo Xavier - secretário-geral da APED. © Paulo Spranger/ Global Imagens

Os salários da grande distribuição continuam a ser baixos em Portugal?

O salário médio do setor já está nos 1300 euros. E o aumento do salário mínimo, que foi acordado no acordo de rendimentos na Concertação Social é que até ao fim da legislatura chegue aos 900 euros. Na negociação coletiva, o que garantimos desde logo, independentemente das negociações, é que qualquer que fosse o salário mínimo nacional decretado pelo governo, nós pagaríamos sempre cinco euros a mais do que isso. Portanto, fechámos o acordo em setembro de 2022, mas já estamos outra vez nas mesmas negociações com o SITESE, com o CESP e com todos os sindicatos que nos têm contactado e estamos a apresentar novas tabelas e novas soluções, pelo que é sempre um processo que está em curso.

Achamos que foi um passo muito importante termos fechado o acordo com o SITESE no ano passado e isso abriu caminho para continuarmos a melhorar. Como é que se pode melhorar? Os salários têm que estar ligados à competitividade das empresas. Aliás, só se consegue atrair e contratar pessoas se dermos salários dignos e competitivos.

E o governo não pode simplesmente dizer que os privados têm que aumentar os salários e não nos dar condições para que sejamos mais competitivos. Aqui falo claramente das questões da competitividade fiscal, que têm que estar em cima da mesa, e que é só matéria de facto. Nós continuamos com uma das cargas mais altas de IRC da Europa, continuamos com imensas taxas e outro tipo de fardo no desenvolvimento das empresas. Temos taxas para tudo o que possam imaginar. Por exemplo, para mudar um colaborador da área da saúde para outra área temos que pagar uma taxa ao Infarmed. Isto é o dia-a-dia das empresas e isto na área da saúde é muito típico. São questões que nos ultrapassam e que são taxas que não acrescentam valor absolutamente nenhum, mas que são importantes para estes organismos.

A entrada de novas cadeias de retalho no mercado português está a ter impacto na competitividade salarial dos retalhistas nacionais?

Não. Este é um setor que vive muito bem com a competitividade das empresas e com a concorrência. Se há setor concorrencial em Portugal é o da distribuição e particularmente o da distribuição alimentar. O que as empresas querem é ganhar clientes. E para ganhar clientes têm de ser competitivas. E para serem competitivas têm de apresentar preços competitivos. E para apresentarem preços competitivos têm de ter gente a trabalhar com motivação. E para terem gente a trabalhar com motivação têm de lhes pagar bem. Ora, a entrada de novos players, sejam eles alemães, franceses, espanhóis, o que quer que seja, tem sido muito benéfica para o consumidor.

O consumidor tem uma enorme liberdade de escolha. E, aliás, no comportamento do consumidor este ano, o que é que estamos a ver? O consumidor está a ser cada vez menos fiel a um retalhista. O consumidor está à procura das melhores oportunidades, das melhores promoções. E, portanto, até está a haver, do ponto de vista do consumidor, isto é benéfico porque está, e nota se perfeitamente, o preço da cesta de compras, continua a ser mais ou menos o mesmo, mas as pessoas trazem menos produtos para casa, porque houve o efeito da inflação. Mas o que estamos a ver é que as pessoas estão a ir mais vezes às compras, trazem menos produtos, mas porquê?

Não é necessariamente porque estão a ser mais caros, é porque vão buscar uns produtos que estão de promoção de um lado, vão buscar outros produtos a outro. E portanto, esta capilaridade que existe no mercado do retalho alimentar, no fim do dia é muito benéfica para o consumidor. Estamos a assistir a movimentos muito interessantes como digo, investimento na remodelação das lojas, facilitar a vida aos consumidores, na parte dos pagamentos, mais serviços, mais oferta de serviços, na alimentação, no pronto a comer, na área da saúde e tudo mais. Tudo isso, no final do dia beneficia o consumidor, sobretudo numa altura em que os orçamentos estão tão pressionados.

Todas estas movimentações e o facilitar "a vida ao consumidor na parte dos pagamentos" remete para a questão do fim da emissão das faturas em papel. Para quando o fim destas faturas?

O secretário de Estado da Digitalização, Mário Campolargo, tem feito um esforço notável e nós temos tido contactos dizendo que estamos disponíveis e interessados em contribuir para esse objetivo. Mas o que queremos é uma legislação e uma clarificação do que se pode ou não fazer. Porque nós já estamos a fazer muito do ponto de vista de pouparmos no papel, no armazenamento das faturas digitais, que são obrigatórias do ponto de vista da responsabilidade da informação que é preciso dar à Autoridade Tributária. Isso já foi algo que conseguimos e negociámos com o anterior secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e temos estado a trabalhar no sentido de termos uma legislação que seja capaz, mas sobretudo também não coloque problemas aos retalhistas e facilite a vida dos consumidores. Ora, há aqui ainda por limar várias questões. Questões que têm a ver com a própria proteção de dados, porque depois as faturas têm que ser disponibilizadas por vários meios e o email é um deles. E isto não pode funcionar como uma medida que depois deixa de fora quem não tem acesso à tecnologia, quem não tem um smartphone, etc. . Estou a lembrar-me de pessoas mais velhas e isto é aliás um tema que tem sido discutido na Europa. A digitalização dos processos é muito benéfica, a modernização dos processos é muito benéfica, mas não nos podemos esquecer que nem toda a população está preparada para isso. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio, mas eu acho que estamos no bom caminho, nas discussões. Não será por falta do nosso empenho e da nossa capacidade que isto vai deixar de fazer, mas é preciso esclarecer estes "pormaiores".

Como foi o ano passado para os associados da APED? Como perspetiva este ano?

Em 2022 houve um crescimento sustentado do setor. Assistimos à abertura de 53 lojas, entre retalho especializado e retalho alimentar. Foi criado emprego, houve investimento em remodelações, aqui também muito focadas no alimentar, mas muito também no especializado, com algumas fusões entre retalhistas do especializado para se tornarem mais competitivos. Parece-nos que o setor continua muito dinâmico, queremos continuar a ser um setor atrativo do ponto de vista de emprego. Acho que estamos aqui a dar um sinal de crescimento, crescimento dos salários, crescimento da valorização das pessoas.

Este é um setor que consegue atrair talento ou, à semelhança de outros, também se queixa da falta de mão-de-obra?

Julgamos que o grande desafio, não só para nós, mas para os outros setores, é a atratividade de talento e de pessoas para trabalhar no setor. Temos tido muita dificuldade em recrutar pessoas, continuamos a achar que a digitalização e a modernização dos processos é algo que vai continuar a obrigar a um investimento muito forte em formação, no reskilling e no upgrading, do upskilling das nossas pessoas, mas a contratação de pessoas novas é um desafio e as empresas estão a lutar por isso com uma enorme competitividade. Isso naturalmente vai ter resultados positivos do ponto de vista dos salários, do ponto de vista do crescimento do emprego mais qualificado e achamos que isso faz parte também do ADN do setor. Nós mudámos recentemente de direção. Tivemos uma direção com um mandato focado em quatro pilares: pessoas, competitividade e ética, economia de futuro e sustentabilidade. Agora na renovação do mandato estamos a elaborar uma estratégia para os próximos quatro anos e estou certo que estes pilares vão continuar muito ativos. A digitalização, a sustentabilidade, a sustentabilidade ambiental, a formação das pessoas e a modernização do setor. Portanto, tudo isto são também um pouco estão ligados com aquilo que a nossa organização europeia, o Eurocommerce, também está a desenhar para

O Banco de Portugal e o Banco Central Europeu têm dito que as empresas têm de controlar as margens para evitar mais inflação. Como é que tem evoluído a margem bruta e a líquida do retalho alimentar?

Da mesma forma que citou o Banco de Portugal e o BCE, eu cito os relatórios da OCDE e cito os dos próprios retalhistas alimentares, que demonstraram nos seus resultados de 2022 que não houve um aumento de margem, não houve um crescimento do EBITDA. Houve, sim, um enorme investimento, uma enorme capacidade de investimento por parte dos nossos retalhistas, quer no alimentar, quer no especializado. Para ter uma ideia, no ano de 2022 abriram mais 38 lojas no retalho alimentar, entre todos os associados da APED, isto demonstra uma capacidade de investimento invulgar, com tudo o que isto significa para a criação de emprego. E os resultados, o que demonstram, é que há uma procura de eficiência muito grande nestes negócios e que as margens não cresceram proporcionalmente. Os resultados crescem porque há um aumento da procura, houve um crescimento do consumo. Portugal teve resultados macroeconómicos muito interessantes, o turismo voltou e, portanto, naturalmente, com mais investimento, mais lojas, mais consumidores, evidentemente que os resultados aumentaram. Mas não se tratam de resultados extraordinários, tratam-se de resultados que evidenciam que as empresas foram eficientes e em todos os balanços, em todos os relatórios, se pode verificar que não houve um crescimento da margem, nem houve um aproveitamento.

Isso mesmo foi dito esta semana num relatório da OCDE, que diz que Portugal foi dos países em que se verificou que as empresas não se aproveitaram do efeito da inflação e não cresceram as suas margens, pelo contrário, acomodaram estes aumentos dos seus custos, baixando as margens e entregando valor ao consumidor. E por isso é que era muito importante para nós que esta medida viesse demonstrar, por um lado, que nós estávamos certos, que nós não nos aproveitámos da inflação, nem houve aqui um crescimento das margens, e que fomos capazes, do ponto de vista operacional, responder a um pedido específico do Governo.

Depois das investigações e respetivas multas da Autoridade da Concorrência, existe cartelização no retalho?

A minha resposta é um claro não. E o claro não baseia-se numa realidade e num conhecimento profundo do setor. É que há tanta concorrência entre os retalhistas no alimentar - e as questões da Autoridade da Concorrência são eminentemente no alimentar -, há tanta concorrência que dizer que há cartelização é uma contradição dos termos.

Ora, o que nos tem sido demonstrado é que o retalhista o que quer é ganhar mais clientes ao seu concorrente. Se há cada vez mais investimento em novas lojas, em remodelação de lojas, se há investimento em preço, em informação, em publicidade, se há tanta concorrência, porque o retalhista sabe que se perder um cliente para o recuperar vai ser muito mais difícil, dizer que eles estão a combinar preços entre eles é uma contradição dos termos, porque isso é contra a concorrência.

E, se há tanta concorrência, se há tantos players a quererem entrar, se há tanto crescimento de investimento em novas lojas, faz pouco sentido que haja cartelização. Isso é contrário a tudo que o mercado nos está a demonstrar.

Com tantas aberturas e remodelações, ainda há espaço para crescer mais no retalho alimentar?

Por muito que isto cause surpresa, do ponto de vista do rácio das pessoas e por metro quadrado, ainda estamos longe da média da Europa, o que é surpreendente. O que estamos a assistir é a abertura de espaços com outro tipo de modelo; o modelo de espaços muito grandes, o chamado hipermercado, isso tende a desaparecer. O que estamos a assistir é a remodelações e investimentos em espaços mais pequenos, com uma oferta de serviços diferente, que responde um bocadinho também ao urbanismo da vida das pessoas ou às lojas de proximidade, em determinadas zonas das grandes cidades.

Mas também estamos a assistir a remodelações de espaços nas áreas mais rurais, para responder também ao desafio da concorrência e ao aparecimento de novos retalhistas. Ninguém quer ficar para trás nesta categoria. Portanto, eu diria que vamos ter um crescimento moderado, mais voltado para remodelações e para o aparecimento de modelos de lojas com outro tipo de serviços e com outra dimensão e vamos, paulatinamente, abrandar, aliás, não está previsto nenhum nos próximos anos - o modelo de hipermercado.

Isso é interessante do ponto de vista do consumidor e também é demonstrativo de como estamos a evoluir enquanto país.

A Jornada Mundial da Juventude acontece no início de agosto e vai obrigar a limitações de circulação em Lisboa. O setor está preparado?

Estamos preparados para um grande desafio do ponto de vista logístico, mas também vai haver um aumento de procura. Temos assinalado que a nossa grande preocupação é o abastecimento das lojas e a chegada dos nossos colaboradores às lojas, porque vamos ter perímetros fechados, mas temos a garantia que o grande primeiro abastecimento do dia está acautelado. O reforço durante o dia e a troca de turnos dos nossos colaboradores é que nos preocupa, mas temos estado sempre à procura de soluções e brevemente teremos esses esclarecimentos.

Espero que a Jornada Mundial da Juventude seja um sucesso do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista da logística e da resposta que as nossas lojas e que o comércio em geral têm que dar aos peregrinos.