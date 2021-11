Google News Showcase lançado em Portugal com o Global Media Group

Dinheiro Vivo 30 Novembro, 2021 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Arranca hoje em Portugal o Google News Showcase, também aqui designado como "Destaques Jornalísticos no Google", um produto e um programa de licenciamento para editores de notícias. O licenciamento permitirá exibir ao leitor visualizações de conteúdos com curadoria editorial nos produtos de notícias da Google (primeiramente no Google News e no Discover) e o acesso a conteúdos pagos, com artigos exclusivos no site da publicação.

Com o lançamento dos Destaques Jornalísticos no Google, os leitores podem ver as notícias do DV, DN, JN, TSF e O Jogo, em áreas específicas destas marcas, e editadas pelas próprias redações, através de painéis de notícias, cuja curadoria é assegurada pelos jornalistas do Global Media Group (GMG).

"O jornalismo de qualidade é de vital importância num mundo que se quer livre e democrático. Oferece a todos o conhecimento para sermos parte ativa na sociedade e no seu desenvolvimento ao invés de meros espectadores da história", sublinha o CEO do GMG, Marco Galinha. "Partilhar a nossa informação de qualidade, aumentar a nossa audiência e conectando-a com ainda mais pessoas é aquilo que esperamos do Google News Showcase, descobrindo novos caminhos tal como os navegadores portugueses fizeram há tantos séculos", reforça o responsável.

Em Portugal, a Google assinou contratos com cerca de 20 publicações para o lançamento, sendo que o GMG contribui com Dinheiro Vivo, DN, JN, TSF, O Jogo, bem como DN da Madeira e Açoriano Oriental.

"É com orgulho que trazemos o News Showcase para Portugal, como mais uma forma de demonstrar o nosso compromisso já antigo de apoio ao jornalismo", anunciou também Bernardo Correia. "É um prazer contar com o GMG neste projeto e poder oferecer aos seus leitores em Portugal mais um canal para chegar aos meios do grupo, com a sua reconhecida informação de qualidade e variedade de conteúdos noticiosos", reforça o country manager da Google Portugal.