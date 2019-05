Google paga 600 milhões por edifício que em 1996 custou 100 vezes menos

É mais um investimento da Google no chamado Meatpacking District, em Manhattan. Depois de no ano passado ter comprado o Chelsea Market por 2,4 mil milhões de dólares (2,15 mil milhões de euros), a tecnológica adquiriu desta vez um edifício vizinho.

Chama-se Milk Building, é um edifício industrial com oito andares e está ligado ao Chelsea Market através de uma passagem aérea. A Google pagou 600 milhões de dólares (538 milhões de euros) pelo imóvel. Em 1996, o mesmo edifício foi vendido por seis milhões de dólares, cem vezes menos.

Segundo o Financial Times, esta é a quinta vez que o Milk Building troca de mãos. Outra das curiosidades em torno do negócio é o facto de as cinco transações terem sido intermediadas pelo mesmo agente imobiliário.

O primeiro comprador, em 1996, foi um imigrante israelita que fez fortuna com uma empresa de mudanças. Em 2004 o edifício voltou a ser vendido, desta vez ao fundo de investimentos Angelo Gordon, por 155 milhões de dólares (139 milhões de euros).

A gestora imobiliária Stellar Management tornou-se proprietária do imóvel em 2008 por 161 milhões de dólares (144 milhões de euros) e cinco anos depois a Jamestown adquiriu o edifício por 284 milhões de dólares (255 milhões de euros). Agora, o edifício de 30 mil metros quadrados passa a fazer parte da já vasta carteira de imóveis que a Google detém em Nova Iorque. A empresa vai ocupar três andares do edifício e garante que vai manter os arrendamentos que já existem.

“Este negócio vai ajudar-nos a cumprir as nossas necessidades de crescimento no curto-prazo na zona de Chelsea-Meatpacking, uma comunidade à qual chamamos casa há mais de uma década. Pretendemos duplicar a nossa presença em Nova Iorque nos próximos 10 anos”, sublinhou William Floyd, porta-voz da Google, em comunicado. Atualmente, a tecnológica tem mais de oito mil funcionários em Nova Iorque.