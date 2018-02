Governador do BC da Letónia detido por suspeitas de corrupção

O governador do banco central da Letónia, Ilmars Rimsevics, foi detido hoje de madrugada após ser interrogado durante horas por agentes do gabinete para a prevenção e luta contra a corrupção, indicou hoje o primeiro-ministro, Maris Kucinskis.

Numa conferência de imprensa realizada hoje, a ministra das Finanças, Dana Reizniece-Ozola, instou Rimsevics a deixar o cargo, pelo menos enquanto estiver sob suspeita, alegando que está em causa a reputação internacional da Letónia.

O governador do Banco da Letónia foi interrogado durante mais de oito horas na sede da agência anti-corrupção e de madrugada foi detido, dias depois de as autoridades norte-americanas terem acusado o segundo banco letão, ABLV, de ter atividades de lavagem de dinheiro.

Após a detenção, o primeiro-ministro mostrou total confiança no trabalho profissional dos agentes anti-corrupção e assegurou que “não há riscos para o sistema financeiro” do país, segundo declarações recolhidas pela televisão pública LSM.

O primeiro-ministro disse ainda que tanto ele como a ministra das Finanças estão a seguir de perto este caso e que na segunda-feira haverá um conselho de ministros extraordinário para analisar a situação do sistema bancário letão.

Por sua vez, a ministra das Finanças disse que o sistema financeiro do país enfrenta “uma crise de reputação” e não uma crise financeira que afete a estabilidade de algum banco ou do sistema no seu conjunto.

Dana Reizniece-Ozola disse ainda que desconhece os motivos da detenção de Rimsevics ou as acusações que pode enfrentar.

Como os restantes governadores de banco centrais da zona euro, Rimsevics é membro do conselho de governadores do Banco Central Europeu (BCE).