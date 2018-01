Governo aberto a mudanças nos atestados de curta duração

O Ministério do Trabalho e da Segurança Social vai convidar o bastonário da Ordem dos Médicos a apresentar a sua proposta sobre o fim dos atestados de curta duração e criação de um sistema alternativo, afirmou ao Dinheiro Vivo fonte oficial do Ministério tutelado por Vieira da Silva.

Em entrevista à Agência Lusa, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, criticou os atestados de curta duração, até três dias, porque, precisou, acabam por congestionar os serviços de urgências e os centros de saúde. E referiu ter proposto ao Ministério da Saúde acabar com estes atestados.

Para Miguel Guimarães deveria ser o trabalhador a responsabilizar-se pela situação, ainda que a legislação laboral deva criar mecanismos que acautelem eventuais abusos e impeçam a repetição consecutiva de justificações de doença sem atestado médico.

“O que acontece quando se vai ao médico pedir um atestado porque se estava com uma dor de cabeça ou indisposição? O médico vai passar o atestado, não tem grande alternativa. Estamos a falar de uma coisa de curta duração e que nem dá tempo para [o médico] investigar qualquer doença que possa existir”, exemplificou Miguel Guimarães.

O bastonário precisou que outros países já prescindiram de atestados médicos de curta duração e acredita que esta medida retiraria 15% a 20% dos casos nas urgências e nos médicos de família, nomeadamente à segunda-feira.

Numa primeira reação, o Ministério da Saúde reconheceu que a proposta é construtiva e que está a ser avaliada pelo governo, mas deixou clara a necessidade de serem encontradas formas de evitar abusos.

O convite do Ministério do Trabalho para que Miguel Guimarães apresente a sua proposta é mais um indício de que o governo estará disponível para acabar com este tipo de atestados.

Na segurança social as baixas por doença não são pagas nos primeiros três dias de ausência, havendo lugar a uma comparticipação de 65% do quatro dia em diante. No período não pago, o trabalhador necessita no entanto de um atestado para justificar a falta perante a empresa.