Governo abre ADSE a contratos individuais de trabalho. Medida vai abranger 100 mil pessoas

A ministra da Modernização do Estado e Administração Pública, Alexandra Leitão

O Governo aprovará esta terça, dia 22, o alargamento da ADSE aos trabalhadores com contrato individual de trabalho com o Estado, avançam a Rádio Renascença e o jornal Público.

Esta medida irá abranger principalmente os trabalhadores dos hospitais EPE, mas também quem trabalhe em universidades e outros organismos públicos. A medida terá um impacto anual de 67 milhões de euros nas receitas da ADSE.

Segundo o Público, os trabalhadores interessados em inscrever-se na ADSE poderão fazê-lo no prazo de seis meses.

"Todas as pessoas que até agora não tinham o direito de aderir e passam a ter, têm seis meses para aderir. Todas as pessoas que eram precárias e passam a ter contrato de trabalho, seja ele contrato individual de trabalho (CIT) ou contrato de trabalho em funções públicas (CTFP), também podem aderir. Quem já tiver renunciado em momento anterior não tem um novo prazo", avança ao Público Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.