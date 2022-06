Governo aconselhado a ponderar antes de avançar com extinção da Fundação Berardo

Joe Berardo © António Cotrim/Lusa

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Junho, 2022 • 13:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A nunca concretizada extinção da Fundação José Berardo (FJB) tem agora uma justificação. De acordo com o jornal Público, o Conselho Consultivo das Fundações (CCF) emitiu um parecer onde recomenda uma ponderação antes de ser levada a cabo a extinção da FJB.

Como cita aquele jornal, o CCF declara existir incerteza sobre os efeitos "de um ato administrativo de extinção, designadamente decorrente da liquidação do património da "FJB", assim como aos efeitos de eventual insolvência para os interesses do Estado, incluindo sobre a Coleção Berardo".

E daqui nasce a recomendação do CCF: enquanto decorrer a investigação judicial serem "especialmente ponderados os efeitos práticos, diretos e indiretos, de decisão administrativa [a extinção], por forma a não prejudicar nem perturbar ações judiciais urgentes, nem a diminuir as garantias e interesses do Estado, os quais podem e devem ser especialmente acautelados pelo Ministério Público".

O documento emitido pelo Conselho Consultivo das Fundações foi aprovado a 3 de março, mas nunca viu a luz do dia, tendo sido agora publicado na sua página.

Recorde-se que a extinção da Fundação Berardo foi decidida pelo Governo, em janeiro, depois de um relatório da Inspeção-Geral das Finanças ter concluído que a fundação promovia atividades fora do seu âmbito de atuação legal.