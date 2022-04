Governo açoriano quer "mitigar" efeitos da crise no setor agrícola

O chefe do executivo realçou que os tempos atuais são de "muito sacrifício, pouco rendimento, mas muito labor" para os agricultores açorianos. © Alfredo Cunha

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Abril, 2022 • 20:28

O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, deixou esta segunda-feira uma palavra de solidariedade aos agricultores e afirmou que o executivo regional pretende mitigar os efeitos da crise do setor agrícola.

Segundo declarações disponibilizadas no portal do Governo, o líder do executivo regional disse ser necessário ter "sensibilidade e solidariedade para o apoio ao rendimento dos produtores" dos setores agrícola e agropecuário.

"[É preciso] estarmos sensíveis nos tempos de crise em minimizar o contexto dos sobrecustos", afirmou José Manuel Bolieiro, que falava na inauguração do caminho agrícola do Espigão Grande, localizado na freguesia do Pilar da Bretanha, em Ponta Delgada.

O presidente do Governo Regional disse ainda que o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) pretende "mitigar" os efeitos dos "fatores de crise gerados pela pandemia" de covid-19, pela guerra na Ucrânia, pela inflação e pelo aumento dos custos de produção.

Além disso, acrescentou, o executivo açoriano pretende atenuar a "dificuldade de acesso aos fatores de produção", uma consequência da "distância ultraperiférica" do arquipélago.

O chefe do executivo realçou também que os tempos atuais são de "muito sacrifício, pouco rendimento, mas muito labor" para os agricultores açorianos.

"A globalização, a competitividade e os sobrecustos dos fatores de produção tornaram agora difícil a máxima racionalidade e racionalização que, ao longo destes anos, se foi construindo nesse setor essencial da nossa economia", salientou.

O caminho agrícola do Espigão Grande tem cerca de 730 metros e representou um investimento de 160 mil euros.