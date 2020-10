Governo confiante numa “aproximação” com a esquerda para o Orçamento

O Governo deverá aprovar o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) nesta quinta-feira, acreditando conseguir aproximar posições com o Bloco de Esquerda e o PCP nas negociações que ainda decorrem.

“A nossa convicção é a de que temos condições para fazer um caminho de aproximação entre as várias posições que nunca é um caminho em que uma das posições fica completamente garantida. É um caminho de aproximação”, avisou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros que continuava reunido para aprovação do documento.

Avisando que não responderia sobre o conteúdo do OE2021, Vieira da Silva frisou que “o trabalho de aprovação é complexo, demora o tempo que demorar para ficar um orçamento que responda às dificuldades do país num contexto difícil. Um orçamento que responda à crise e não a agrave”.

As negociações têm sido difíceis com os partidos da esquerda parlamentar a traçar um conjunto de linhas vermelhas: desde novas injeções no Novo Banco, até às alterações na lei do trabalho.

Numa entrevista ontem à RTP, a líder do Bloco, Catarina Martins, acusou o Governo de intransigência. “A chave de um orçamento estará na intransigência do Governo e no Governo ultrapassar essa intransigência”, avisou.

O BE “não poderá votar um orçamento em que não há negociação”, sublinhou a líder bloquista, apontando questões que para o partido são cruciais como o reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde, “o travão aos despedimentos” ou novas injeções de capital no Novo Banco.

A proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021 vai ser entregue na segunda-feira, dia 12 de outubro na Assembleia da República, seguindo-se o processo de discussão e votações. A votação final global está agendada para o dia 26 de novembro.