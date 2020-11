Governo: ACT realizou mais de 19 mil inspeções desde início da pandemia

© D.R.

A Autoridade para a Condições do Trabalho (ACT) realizou desde o início da chegada da pandemia a Portugal mais de 19 mil inspeções a locais, com 2700 autos de contraordenações laborais levantados, avançou esta terça-feira o secretário de Estado Adjunto do Emprego e da Formação Profissional, Miguel Cabrita.

"A ACT, nos últimos sete, oito meses de pandemia, tem feito tudo menos estar parada. Foram iniciados, desde março, mais de 19 mil processos inspetivos. Foram feitas mais de 21 mil visitas inspetivas, 7500 das quais em resultado de denúncias concretas de trabalhadores e de sindicatos", afirmou o responsável do governo no parlamento em audição sobre a proposta de lei do Orçamento do Estado de 2021.

O secretário de Estado respondia a questões levantadas pelos deputados a propósito da capacidade de fiscalização da ACT, dando conta da realização, até aqui, de duas campanhas de âmbito nacional para fiscalização da medida de lay-off simplificado e de uma campanha junto das empresas do sector agrícola, marcado pela importação de mão-de-obra e caráter sazonal da atividade.

"Não queria desvalorizar as dificuldades que existem, nem as dificuldades que o momento presente coloca, sobretudo quando há um avanço muito grande de novas formas de trabalho, de adaptações muito rápidas que foi necessário fazer nos locais de trabalho e também, sempre, comportamentos por parte de alguns empregadores, como sucedem todos os mercados, que têm de ser acompanhados e inspecionados de forma forte", referiu o secretário de Estado, defendendo porém que a ACT está num "caminho" de reforço.

No parlamento, nesta tarde, foi também chamada a atenção do governo para alegados abusos por parte de prestadores externos de serviços de vigilância contratados pelo próprio Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Nomeadamente, a empresa Comansegur, segundo denunciou José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda.

"Reuni-me ontem com dezenas de vigilantes dos serviços do Ministério do Trabalho - ACT, centros de emprego, Segurança Social - que, embora trabalhando em serviços públicos, têm como empregador uma empresa privada. No caso, a PSG. E vão mudar outra vez de patrão para Comansegur. O que está acontecer é gravíssimo. A Comansegur já anunciou que não vai respeitar a lei de transmissão de estabelecimento, já pôs anúncios de emprego para os postos de trabalho destes trabalhadores, e até disse aos trabalhadores que protestaram no passado sobre salários, ou que resistiram ao assédio sexual de chefias da Comansegur, que iriam por isso para o olho da rua", afirmou o deputado num pedido de esclarecimento dirigido à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Em causa estará o não respeito pela obrigação de a empresas assumir as relações de emprego, direitos e antiguidade dos trabalhadores. A empresa estará a propor aos trabalhadores "contratos de três meses, com período experimental e sem direito a gozar férias no primeiro ano", segundo o deputado.

A questão volta a colocar-se depois de, em novembro do ano passado, o ministério de Ana Mendes Godinho ter assumido o compromisso de assegurar que os direitos dos trabalhadores seriam garantidos.

Em resposta ao deputado do BE, hoje, a governante assegurou que o ministério que tutela "não tolerará" a violação das leis laborais, por um lado, ou das condições impostas pelo Ministério no concurso para a aquisição dos serviços, por outro lado. "Serei irredutível e não aceitarei situações de incumprimento".