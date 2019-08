Governo adjudica 5 dos maiores concursos públicos da década em apenas 3 meses

A despesa pública contratada junto de empresas e entidades privadas (investimentos e gastos correntes) registou o valor mais elevado de que há registo no primeiro semestre deste ano, cerca de 3,7 mil milhões de euros, indicam os contratos publicados pelo governo no portal Base até ao final de junho.

Destacam-se os concursos públicos, que valem mais de 43% da contratação anunciada, segundo um levantamento feito pelo Dinheiro Vivo. Em apenas três meses (entre março e maio) foram adjudicados cinco dos maiores contratos dos últimos dez anos, pelo menos. Os registos do portal Base remontam a agosto de 2009.

Como referido, os concursos públicos continuam a ser a forma contratual mais importante. E este ano nota-se a vontade em acelerar na despesa, destacando-se os projetos ligados à ferrovia.

A empreitada geral para construir o subtroço Alandroal – Linha do Leste, que integra o eixo ferroviário de Évora, é o maior contrato celebrado este ano e o segundo maior dos registos do portal Base, que remontam, como referido, a meados de 2009.

O contrato foi adjudicado pela Infraestruturas de Portugal (IP) pelo valor 130,5 milhões de euros a duas empresas espanholas (Sacyr Infraestructuras e Sacyr Somague). Assinado a 22 de maio deste ano, o contrato prevê que a obra dure 860 dias (perto de dois anos e meio).

A segunda maior obra da legislatura (governo PS) e a quinta mais valiosa dos registos volta a ser relativa à ampliação da mesma linha de Évora, mas no subtroço Freixo – Alandroal. A construtora Mota-Engil venceu o concurso cujo contrato foi celebrado a 8 de abril deste ano. Avaliada em quase 75 milhões de euros, prevê-se que a obra decorra durante 730 dias (dois anos).

A terceira maior empreitada atribuída por concurso em toda a legislatura (oitava maior do histórico do portal dos contratos públicos) é também relativa à linha de Évora. Desta feita, diz respeito à construção do subtroço Évora Norte – Freixo. O contrato foi celebrado no último dia de fevereiro (publicado em março), tendo um valor de 46,6 milhões e euros à cabeça. Duração prevista do projeto: 540 dias (um ano e meio). A IP adjudicou a obra a três empresas: COMSA, Fergrupo e Constructora San José.

Quarta maior obra deste ano e da legislatura (por concurso) e décima maior de que há registo: mais um investimento na ferrovia. Assinado em 23 de maio deste ano, trata-se do contrato que prevê “conceção, fornecimento, montagem e manutenção” de vários troços da rede ferroviária nacional, sinalização incluída. A IP adjudicou o projeto a duas empresas (Thales Portugal e SISINT) por um valor de 40,6 milhões de euros. O serviço deverá ser prestado ao longo de 2673 dias (mais de sete anos).

O quinto maior contrato celebrado pelo governo não é na ferrovia. Tem a ver com a rede de comunicações de emergência, designadamente a que no passado falhou de forma dramática na altura dos grandes incêndios dos últimos dois anos.

Foi lançado um concurso público e a 9 de abril foi assinado o contrato entre o Ministério da Administração Interna (MAI) e o vencedor, Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia.

O Estado paga 30 milhões de euros pela “aquisição de serviços de suporte à Rede Nacional de Segurança Interna”. O contrato terá a duração de 1825 dias (precisamente cinco anos).