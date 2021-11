Governo admite acerto de salários acima de 0,9% caso inflação acelere

Secretário-geral da Fesap, José Abraão. © LUSA

O governo admite fazer um acerto nos 0,9% de atualização transversal de salários da função pública do próximo ano, caso a inflação acelere em novembro em desvio daquelas que são as previsões.

A novidade foi adiantada pelo secretário-geral da Fesap, José Abraão, após reunião suplementar de negociações com o governo nesta quarta-feira.

Segundo o dirigente sindical, "no diploma que há de ser aprovado antes do final do ano, que prevê os aumentos salariais, haverá um mecanismo que pode vir a ser utilizado no caso de a inflação verificada em 30 de novembro - anualizada, portanto - ter desvios significativos". "Este mecanismo, disse, irá permitir "que os salários possam ser corrigidos".

Em atualização