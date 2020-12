Governo admite apoiar rendas comerciais a fundo perdido

O ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Siza Vieira, fala aos jornalistas sobre as medidas de apoio às empresas, Lisboa, 14 de novembro de 2020. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O Governo admite apoiar as rendas comerciais em regime de fundo perdido, anunciou esta quinta-feira o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

Trata-se de "um apoio a fundo perdido para as rendas comerciais para podemos fazer face às despesas com as rendas", indicou o governante, depois de reuniões com várias confederações patronais.

"O Governo tem a noção de que tivemos uma suspensão das rendas em 2020 devido ao encerramento" por força de aplicação da lei, indicou o ministro. "Essa não é a solução e o que as associações nos têm solicitado é que haja uma intervenção", apontou.

De acordo com Pedro Siza Vieira, os empresários "pediram que o Governo avançasse com o apoio a fundo perdido para as rendas ou que a Assembleia da República legislasse para a redução das rendas".

"Aquilo a que nos estamos a inclinar é para o apoio a fundo perdido para fazer face às despesas com o arrendamento tendo em conta as quebras de faturação", avançou o ministro que recusou dar mais pormenores, deixando mais detalhes para depois da reunião do Conselho de Ministros.

Em atualização