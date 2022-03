Governo admite aumento previsível de 16 cêntimos no gasóleo e de 11 na gasolina

O governo admite, com base na evolução das cotações do petróleo e dos produtos refinados, que o gasóleo deverá subir, em média, 16 cêntimos e que a gasolina ficará 11 cêntimos mais cara. E com base neste pressuposto que o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais anunciou nova redução no ISP, de mais 2,4 cêntimos no gasóleo e 1,7 cêntimos na gasolina.

Em conferência de imprensa, António Mendonça Mendes, deu conta que a descida do ISP, por via do aumento do IVA, passará a ser apurada semanalmente, de acordo com uma fórmula que será hoje publicada em portaria própria. A nova diminuição do ISP entra em vigor na próxima segunda-feira.

Sobre o Autovoucher, o governante dá conta que estão já inscritos mais de dois milhões de portugueses para beneficiarem desta medida, dos quais 420 mil se inscreveram na última semana para poderem beneficiar dos 20 euros de subsídios previstos para o mês de março, o que representa um desconto de 40 cêntimos por litro num depósito de 50 litros. António Mendonça Mendes assegura que este programa, que deveria terminar no final do mês de março, se manterá enquanto a situação no mercado dos combustíveis não estabilizar. O tempo e a dimensão do apoio serão avaliados regularmente.

Em conjunto com a suspensão do aumento da taxa de carbono pelo menos até 30 d

