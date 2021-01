Governo admite criar "escalões intermédios" na Função Pública para acelerar progressões

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão. © TIAGO PETINGA/LUSA

Alexandra Leitão, ministra da Modernização e Administração Pública, admite a hipótese de criar "escalões intermédios" na tabela salarial da Função Pública, para que seja possível acelerar as progressões "na medida do possível", em entrevista ao Eco.

A ministra considera que os atuais dez anos parecem excessivos, mas que uma redução para metade não seria provável. Assim, a ideia de escalões intermédios surge como uma opção, considera a governante. "Uma hipótese, por exemplo, é criar escalões intermédios para as progressões intermédias, mas é prematuro antecipar soluções."

A ministra considera ainda que a promessa feita pelo Governo de aumentos generalizados de 1% na Função Pública "não foi uma promessa vã".

"Com os dados que tínhamos à data, não foi uma promessa vã. Foi uma promessa sólida. Foi preciso alguma coisa do calibre do que estamos a viver desde março até agora para que ela não pudesse ser concretizada. Portanto, se me pergunta se, com os elementos que havia à data, essa foi uma promessa ou um compromisso pouco pensado. Não, não foi. Foi mesmo muito pensado. Foi preciso um contexto tão disruptivo, para dizer o mínimo, como aquele que estamos a viver para que não pudesse ser cumprido."

Novas tabelas da ADSE

Alexandra Leitão mencionou o tema das novas tabelas da ADSE, indicando que "o processo, neste momento, está em negociação das tabelas do regime convencionado."

"Optamos por avançar primeiro com as tabelas do regime convencionado. O Conselho Diretivo da ADSE está a fazer reuniões com os vários prestadores. Portanto, neste momento, digamos que está em fase de negociação. A nossa expectativa é de que estejam aprovadas até ao fim do primeiro trimestre as do regime convencionado. Depois, trataremos do regime livre", indica a ministra ao Eco.

"Figuras do Estado devem ser vacinadas"

Na mesma entrevista, Alexandra Leitão defende que "altas figuras do Estado" devem ser vacinadas contra a Covid-19, pesando o risco de a condução do país sair "prejudicada" caso fiquem infetadas.