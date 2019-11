Governo afirma que gestão de Espanha do caudal do Tejo “não é aceitável”

O Governo considera que a gestão que Espanha fez durante o ano hidrológico 2018/2019 para lançar o regime de caudais anuais para o rio Tejo “não é aceitável”.

A notícia é do jornal Público, que dá conta que o ano hidrológico 2018/2019 terminou no fim de setembro e, mais de um mês depois, “continuam a desconhecer-se os motivos que forçaram as autoridades espanholas a escoar para o oceano atlântico, durante o mês de agosto, cerca de 430 hectómetros cúbicos de água”, segundo o Ministério do Ambiente.

“Portugal já referiu de forma clara a Espanha que vai reforçar a sua atitude na próxima reunião plenária da CADC (Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da Convenção de Albufeira) propondo o incremento de mecanismos de controlo que permitam evitar no futuro situações desta natureza”, afirmou o Ministério do Ambiente e Ação Climática (MAAC).

O MAAC, refere o jornal, afirma que “nunca se tinha atingido uma situação em que o diferencial do escoamento acumulado em junho para o integral tivesse uma diferença tão significativa, mesmo nos anos em que se verificaram condições de exceção”.

As consequências económicas, ambientais e sociais refletem-se num cenário “dramático” e o Governo português nunca recebeu explicações de Espanha, adianta o jornal.