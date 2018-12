O Governo quer alargar as licenças parentais e aumentar os abonos de família. As medidas estão contidas num “Programa para a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar” que hoje será anunciado em Lisboa, com a presença do primeiro-ministro.

Da responsabilidade da ministra da Presidência e Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, e do ministro do Trabalho, José António Vieira da Silva, o programa avança com 33 medidas.

