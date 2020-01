Governo alarga pensões provisórias às longas carreiras contributivas

As pensões provisórias para mitigar os atrasos que se têm registado na Segurança Social vão ser alargadas a mais situações, em concreto as pensões antecipadas.

“Estamos a fazer o alargamento das pensões provisórias às pensões antecipadas, nomeadamente os casos de desemprego de longa duração ao ou a situações de longas carreiras contributivas que muitas delas estão atualmente à espera porque não estão abrangidas e também no âmbito das pensões unificadas que também estão com atraso”, afirmou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

A intenção já tinha sido avançada pela ministra Ana Mendes Godinho logo no início do debate setorial no Parlamento, mas depois de questionada pela deputada do CDS-PP, Cecília Meireles, a governante esclareceu as declarações.

“Vamos introduzir um novo mecanismo para alargar a pensão provisória a várias situações que não estavam ainda abrangidas na alteração que foi feita em 2019, permitindo recuperar capacidade de resposta”, afirmou a ministra durante a primeira intervenção nesta audição na comissão de orçamento e finanças (COF).

Mais tarde explicou que esse alargamento seria feito às pensões antecipadas, reconhecendo que “apesar da recuperação em 2019” ainda não está tudo resolvido. A ministra reafirmou a intenção de acabar com as pendências ao longo deste ano.