Governo antecipa período de contenção. Tudo muda a partir de dia 25

© MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O Governo decidiu antecipar uma semana o arranque do período de contenção, determinando que a partir do dia de Natal (00h00 de 25 de dezembro) entra em vigor o reforço das restrições e das medidas de prevenção e de mitigação da disseminação do novo coronavírus, perante o novo aumento do número de casos. Este período de contenção durará até ao dia 10 de janeiro de 2022. Além do teletrabalho obrigatório, destaca-se o encerramento de discotecas e bares e, durante o período da passagem de ano, a proibição de ajuntamentos de dez pessoas na via pública.

"Perante os riscos de agravamento da situação com esta variante da Ómicron, e enquanto não concluirmos significativamente o processo de reforço da vacinação, adotamos até ao próximo dia 10 de janeiro um conjunto de medidas. Além de mais máscaras, mais vacinação e mais controlo de fronteiras acrescentamos agora mais teletrabalho, mais limitação nos contactos, mais uma semana de contenção e mais apoios às famílias e empresas", afirmou o primeiro-ministro, António Costa, após um Conselho de Ministros extraordinário.

Sublinhando que as medidas apresentadas são de "caráter obrigatório", António Costa salientou que "este ainda não é o Natal normal das novas vidas". E apelou a que os cidadãos realizem teste antes da consoada ou dos almoços de natal.

Desta forma, o Governo decidiu aumentar de 4 para 6 testes gratuitos por pessoa e, a partir das 00h00 de dia 25 de dezembro, o teletrabalho é obrigatório. Acresce o encerramento de creches e os espaços das Atividades de Tempos Livres (ATL) e o encerramento de discotecas e bares.

António Costa garantiu, no entanto, que o Executivo vai "proceder ao apoio às famílias" e garantir aos estabelecimentos encerrados "quer o apoio no âmbito do lay-off quer os apoios previstos no quadro do programa Apoiar para o pagamento dos custos fixos", durante o período de contenção.

A partir do dia de Natal também será obrigatório apresentar um teste negativo à covid-19 para entrar nos estabelecimentos turísticos ou alojamento local, em casamentos e batizados, eventos empresariais, espetáculos culturais e recintos desportivos. No caso dos recintos desportivos, a Direção-Geral da Saúde (DGS) poderá intervir e autorizar o acesso do público aos recintos desportivos.

Acresce, neste conjunto de medidas, a redução de lotação nos estabelecimentos comerciais, sendo só possível uma pessoa por cada cinco metros quadrados.

Concretamente nos dias festivos de 24 e 25 e 30 e 31 de dezembro, bem como a 1 de janeiro de 2022, será obrigatório apresentar um teste negativo no acesso a restaurantes, casinos e festas de passagens de ano. E estão proibidos ajuntamentos de dez pessoas no mesmo local da via pública, durante a passagem de ano. Nestes cinco dias em específico, o Governo proibiu também o consumo de bebidas alcoólicas na via pública.