Governo antecipa um défice "ligeiramente" mais alto para este ano

António Costa e João Leão © TIAGO PETINGA/LUSA

O ministro das Finanças vai rever em alta o valor do défice previsto para este ano, anunciou esta sexta-feira, depois de conhecido o valor para 2020.

"Para este ano a pandemia está a ter um impacto muito mais forte do que o esperado e vai fazer com que a redução do défice que estava antecipada seja muito menor do que antecipado e poderá levar mesmo a uma revisão em alta do valor previsto para este ano", afirmou João Leão numa conferência de imprensa.

"Não só a redução é muito menor, como o valor final atingido tenha de ser revisto em alta", detalhou o titular das Finanças.

No Orçamento do Estado para este ano, o governo apontou para um défice de 4,3% do produto interno bruto (PIB), mas esta meta vai ser ultrapassada, sendo ainda necessário esperar pelo Programa de Estabilidade em abril.

João leão justifica com os apoios à economia que foram reforçados nos últimos meses. "Os número já começam a ficar evidentes, os apoios à economia e ao emprego têm sido reforçados e em março vai ficar mais evidente a dimensão sem precedentes dos apoios às empresas e famílias e vai obrigar a rever em alta as contas para este ano face ao que estava previsto", frisou.

Esta evolução "vai levar a uma redução muito menor do défice do que o esperado e vai levar a que o valor final do défice seja ligeiramente acima do que estava previsto", concluiu.

