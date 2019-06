Governo anuncia botija solidária a 15 euros. Poupança anual supera os 200 euros

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) anunciou hoje os novos preços para a tarifa social do gás engarrafado: entre 14 e 15 euros para o gás butano e propano. Por comparação com os preços apresentados pelo governo em agosto de 2018, quando a primeira versão do projeto-piloto foi apresentada, estes valores são assim mais baixos em pelo menos três euros, já que na altura a DGEG fazia as contas (tendo por base os dados disponíveis na altura) a uma média de 18 euros por botija.

Diz assim a ENSE que “caso existissem desde já municípios e operadores aderentes a este projeto lançado pelo Governo, tendo por base o Preço Solidário do GPL calculado e publicitado pela ENSE, os preços desta mesma garrafa para os cidadãos economicamente vulneráveis, nas condições definidas pela portaria nº167/2019 de 29 de maio, seriam: GPL Butano 12,5 kg: 14,738 € (poupança de 10,406€); GPL Butano 13 kg: 15,327 € (poupança de 10,688€); e GPL Propano 11 kg: 14,256 € (poupança de 11,692 €)”, refere a entidade em comunicado.

Admitindo que o consumo médio por cada agregado abrangido pela medida fosse de 18 garrafas GPL por ano, diz a ENSE que as poupanças médias anuais poderiam ascender a mais de 200 euros por ano. No caso do GPL Butano 12,5 kg a poupança anual chegará aos 187,3 euros, já para o GPL Butano 13 kg a fatura cai anualmente 192,4 euros e, por último, no GPL Propano 11 kg as famílias podem mesmo pagar menos 210,5 euros.

Os dados recolhidos pela entidade através do Balcão único sobre os preços registados pelos operadores mostram que o preço médio de venda ao público no dia 3 de junho nas principais garrafas comercializadas era de: GPL Butano 12,5 kg: 25,143€; GPL Butano 13 kg: 26,015€; GPL Propano 11 kg: 25,948€.

“Deste modo, fica mais visível e percetível qual o impacto económico que esta medida pode ter no apoio social às famílias mais carenciadas com evidentes poupanças no seu orçamento familiar, com a certeza de que haverá distritos onde essa poupança poderá ser ainda superior”, refere a ENSE no mesmo comunicado. A poupança maior por botija será em Setúbal (11,7 euros, de 27 para 15,3) e a menor em Viana do Castelo (9,7 euros, de 25 para 15,3).

Desta forma a ENSE confirma os dados já recolhidos pelo Dinheiro Vivo junto de fonte oficial da secretaria de Estado da Energia: de que a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) não recebeu ainda nenhuma manifestação de interesse por parte dos 308 municípios de Portugal Continental ou das quatro empresas – Cepsa, Galp, Rubis e Repsol – que anteriormente já tinham garantido ao Dinheiro Vivo que iriam participar no projeto-piloto, no contexto da anterior portaria.

Falta, por isso, o mais importante: municípios interessados em vender garrafas de gás a preços solidários. “Após a adesão de municípios e de operadores deste mercado, abre-se a possibilidade de uma oferta deste tipo de produtos a um custo muito mais reduzido face aos preços médios praticados atualmente”.

Do lado das empresas parece, para já, existir maior disponibilidade. Com o novo documento publicado, fonte oficial da Galp garante estar a ler com atenção a portaria revista e alterada pela nova tutela da Energia, comandada pelo secretário de Estado João Galamba, antes de tomar qualquer decisão final. Já a a Cepsa Portuguesa foi a única que até agora garantiu que “por princípio, mantêm-se interessada e firme nos propósitos anunciados publicamente em 2017, relativamente ao projeto da Garrafa de Gás Solidária. Assim sendo, estamos empenhados na melhor adequação aos requisitos agora definidos por estas alterações à Portaria n.º 240/2018, de 29 de agosto”, disse fonte oficial em declarações ao Dinheiro Vivo. Repsol e Rubis ainda não deram conta das suas intenções

Os 30 dias para municípios e empresas dizerem de sua justiça ainda está a decorrer, mas o grupo parlamentar do PCP exige ouvir as explicações do próprio Ministro do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes. Bruno Dias, deputado do PCP, enviou já um requerimento ao presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, Hélder Amaral, para a marcação de uma audição ao ministro sobre “a discriminação de consumidores na redução dos preços do gás de botija”.

Em agosto de 2018 os cálculos do governo (com valores referentes a 28 de agosto de 2018), o preço da garrafa de gás, depois de aplicada a tarifa solidária prevista no projeto-piloto seria então de 18,33 euros (butano 12,5 kg) e 17,04 euros (propano 11 kg). Cada beneficiário teria nessa altura direito, no máximo, a duas garrafas de gás por mês, a preço solidário, sendo certo que nas famílias com mais de quatro pessoas o limite sobe para três botijas. Estes limites sobem agora três e quatro botijas, respetivamente.