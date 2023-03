Governo anuncia plano de fiscalização e acompanhamento do preço dos alimentos

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, intervém na conferência de imprensa de apresentação pública do balanço da atividade das áreas da Economia, Finanças Públicas e Emprego, no Ministério da Economia e do Mar, em Lisboa, 30 de dezembro de 2022. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

O preço dos alimentos está a preocupar o Governo. Ainda para mais quando a inflação teima em descer, mas por outro lado, a alimentação encarece. Foi neste sentido que o executivo resolveu tomar as rédeas da situação, apresentando uma série de medidas para compreender esta evolução e, ao mesmo tempo, fazer por abrandar o encarecimento dos produtos alimentares.

Assim, o ministro da Economia apresentou esta quinta o plano do Governo para esta área: continuar a promover as ações de fiscalização da ASAE, dando continuidade ao iniciativa que desenvolveu no início do ano.

O Governo vai ainda reunir com os operadores que estão no mercado nacional para perceber a situação, explicou António Costa Silva, adiantado ainda que o primeiro-ministro já falou ontem com a APED (Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição). Será convocada a PARCA, a Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar, e a ASAE vai ser dotada de meios para acompanhar a evolução dos preços no mercado português.

Como explica o titula da pasta da Economia, o "Governo quer compreender o que está na génese da diferença de preços e recuperar a confiança dos consumidores".

Em atualização