Governo anuncia serviços mínimos entre 50 e 100% para greve

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, anunciou esta quarta-feira que os serviços mínimos decretados pelo governo em caso de greve, a partir de 12 de agosto, será de 100% dos trabalhadores das empresas de transportes no caso do abastecimento de combustíveis destinados à rede de emergência. O mesmo se aplica ao abastecimento de portos e aeroportos, instalações militares, proteção civil, bombeiros, forças de segurança, hospitais, serviços de emergência médica.

O governo decretou também serviços mínimos de 100% para o transporte de produtos alimentares, e não só, perecíveis.

Isto tendo por referência o período homólogo, o verão de 2017, ou seja uma altura do ano em que há um maior número de movimentações da população pelo país e viagens de férias.

Já o ministro do Ambiente e da Transição Energética, Matos Fernandes, anunciou que caso os serviços mínimos falhem o governo está a treinar 500 homens das forças de segurança para levar a cabo o transporte de matérias perigosas. O governo sublinhou que para cumprir os serviços mínimos decretadas são necessários 180 camionistas.

Matos Fernandes acrescentou ainda que o governo está em condições de decretar uma crise energética preventiva que aciona de imediato a rede de emergência já reforçada no Algarve e nas zonas com colheitas agrícolas.

Com tudo isto na manga para fazer face à greve, Vieira da Silva recusou que esteja em causa o direito à greve dos camionistas, lembrando que dois dos sindicatos abandonaram deliberadamente a mesa de negociações quando decorria um processo mediado pelo governo que proibia o recurso a ferramentas como o pré aviso de greve.

Já os postos privados de empresas de transporte de passageiros, rodoviários, telecomunicações, água e energia terão serviços mínimos a 75%. Aqui insere-se o transporte de bens alimentares e de primeira necessidade.

Para os consumidores em geral, os serviços mínimos no abastecimento de combustíveis serão de 50%.

Durante a greve, se a mesma for avante já na próxima segunda-feira, cada pessoa só poderá abastecer nos mais de 300 postos da REPA 15 litros de cada vez, tal como na greve de abril. Em todos as outras gasolineiras não há limite de abastecimento, confirmou o ministro.

Em atualização