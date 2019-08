Governo anuncia serviços mínimos entre 50 e 100% para greve

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, anunciou esta quarta-feira que os serviços mínimos decretados pelo governo em caso de greve, a partir de 12 de agosto, será de 100% dos trabalhadores das empresas de transportes no caso do abastecimento de combustíveis destinados à rede de emergência.

Isto tendo por referência o período homólogo, o verão de 2017, ou seja uma altura do ano em que há um maior número de movimentações da população pelo país e viagens de férias.

Para os consumidores em geral, os serviços mínimos serão de 50%. Durante a greve, se a mesma for avante já na próxima segunda-feira, cada pessoa só poderá abastecer 15 litros de cada vez, tal como na greve de abril.

Em atualização