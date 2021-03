Governo anuncia verbas para mudanças estruturais do SNS

António Costa conduz a presidência da União Europeia no primeiro semestre do ano © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O Governo vai alocar parte importante do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) à concretização de mudanças estruturais do Serviço Nacional de Saúde, que este ano vai dispor de 12.100 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira o primeiro-ministro.

"Vamos utilizar uma parte muito importante do PRR para reforçar ainda mais o Serviço Nacional de Saúde (SNS)", afirmou António Costa, especificando que a verba servirá "não para responder aquilo que são as faltas do dia-a-dia, mas para fazer as mudanças estruturais que ajudam a reforçar o SNS na sua base".

Na Nazaré, onde hoje inaugurou o novo Centro de Saúde, António Costa explicou que as mudanças estruturais incidirão sobre as Unidades de Saúde Familiar (USF), as unidades de cuidados integrados, a rede de cuidados paliativos e a rede de cuidados de saúde mental.

"No PRR, um dos objetivos que temos é que em todas as USF exista tratamento de saúde mental e exista cadeira de dentista", afirmou o primeiro-ministro durante o discurso em que sublinhou que o SNS, este ano, irá "dispor, no total, de 12.100 milhões de euros", de investimento.