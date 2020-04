Governo. Apoios a sócios-gerentes são para casos de autoemprego

Os novos apoios ao rendimento a sócios-gerentes de microempresas afetados pela pandemia têm como objetivo acudir apenas aos casos de autoemprego, daí terem sido excluídos os sócios-gerentes de empresas com outros trabalhadores, justificou esta quarta-feira o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, em resposta às críticas da Confederação do Comércio e dos Serviços (CCP).

A organização considerou hoje em comunicado que a abrangência do apoio é “claramente insuficiente” ao deixar de fora pequenos negócios que tenham trabalhadores ao serviço além dos sócios-gerentes. Diz que assim ficam de fora “milhares” de casos de empresários em apuros.

O governo explica, porém, que a medida que alarga os apoios extraordinários dos trabalhadores independentes a estes casos (numa prestação mensal máxima de 635 euros) visa acudir quem não tem outro tipo de resposta, e remete os empresários para os restantes apoios já destinados às empresas.

“Essa forma de autoemprego abrangia cerca de 74 mil pessoas que não tinham nenhuma resposta social”, argumentou Pedro Siza Vieira, em declarações no final de nova reunião do Grupo de Acompanhamento e Avaliação das Condições de Abastecimento de Bens nos Setores Agroalimentar e do Retalho.

Outra questão diferente, defendeu, é a de “um empresário que tem a sua empresa, com vários trabalhadores no seu conjunto, e que vê uma redução da sua atividade”. “Nesse contexto a situação das empresas pequenas e das empresas maiores é muito semelhante”.

O ministro lembrou os alívios assegurados com o regime simplificado de acesso ao lay-off para as empresas em situação de crise empresarial, que cobre a maior parte das retribuições aos trabalhadores, e os adiamentos fiscais já assegurados pela Autoridade Tributária, além das linhas de crédito abertas com garantias de Estado.

“Pode dizer-se que isso não resolve o problema da própria remuneração do gerente que é trabalhador. Mas isso é problema de um administrador, de um gerente de qualquer empresa, do sócio que é o empresário”, argumentou.

Ainda assim, lembrou que o mecanismo de lay-off previsto para a pandemia assegura, na retoma da atividade, um subsídio do Estado no valor de 635 euros por cada posto de trabalho mantido que é dado a fundo perdido.