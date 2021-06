Governo: Apoios aos setores mais afetados vão manter-se. Siza Vieira anunciará em que moldes

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, durante uma conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

A ministra da Presidência revelou nesta quinta-feira que, uma vez que Portugal não avança para no desconfinamento, os apoios às empresas que pertencem aos setores mais afetados vão manter-se. O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, dará os detalhes.

"Relativamente aos apoios económicos, aquilo que queria dizer é que, naturalmente, esta decisão que tomamos", ou seja, de prosseguir com o plano de desconfinamento, vai significar que "se vão manter os apoios aos setores mais afetados, que estão neste momento em curso e que tinham uma data prevista que acompanhava o fim do processo de desconfinamento. Uma vez que ele ainda não ocorreu, os apoios vão manter-se", disse Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa após o encontro do Conselho de Ministros.

"Os apoios são prolongados em termos que o ministro da Economia anunciará", acrescentou a governante.

O Conselho de Ministros decidiu o prolongamento da situação de calamidade até 11 de julho. "O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que prorroga a situação de calamidade em todo o território nacional até às 23:59 do próximo dia 11 de julho e que altera as medidas aplicáveis a determinados concelhos no âmbito da situação de calamidade", começou por dizer Mariana Vieira da Silva.

A governante explicou que "Portugal encontra-se, neste momento, claramente na zona vermelha da nossa matriz, pelo que não existem condições para prosseguir o plano de desconfinamento que estava previsto".

"Se ao longo de todo o processo de desconfinamento foi sempre foi possível permanecer na zona verde ou amarela, agora não temos condições para avançar", com o desconfinamento tendo o número de casos crescido 34% e os internamentos aumentado 30%, acrescentou.

Mariana Vieira da Silva disse ainda que a incidência de novos casos de infeção por cem mil habitantes está, atualmente, nos 129,6 e o índice de transmissibilidade do vírus (Rt) nos 1,18 no território continental.