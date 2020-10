Governo aponta défice para 2020 até 7,5% e 4% em 2021

O Governo está a trabalhar num valor do défice para este ano num intervalo entre 7% e 7,5% do produto interno bruto (PIB), baixando para cerca de 4% do PIB em 2021.

Os valores foram confirmados pela deputada do CDS, Cecília Meireles, depois de a RTP ter avançado estas cifras no início da manhã desta terça-feira.

O valor mais baixo – de 7% do PIB – já tinha sido admitido pelo ministro das Finanças numa atualização aos valores inscritos no Orçamento Retificativo (ou Suplementar) que entrou em vigor no final de julho deste ano e no reporte ao Instituto Nacional de Estatística (INE) ao abrigo do procedimento por défices excessivos, apontava a 23 de setembro para um défice orçamental em 2020 de 14 mil milhões de euros, o equivalente a 7% do PIB.

Agora, o saldo orçamental pode derrapar ainda mais, chegando a 7,5% do PIB, o intervalo mais elevado apontado pelo ministro das Finanças, que está a apresentar aos partidos da oposição as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2021.

Já para o próximo ano, o Executivo está a trabalhar com um valor a rondar os 4% do produto interno bruto, ou seja, acima dos 3% apontados por João Leão em junho.

Na atualização das perspetivas económicas e orçamentais divulgadas a 17 de setembro, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) apontou para um défice de 7,2% do PIB em 2020, de 3,2% em 2021, de 3% em 2022 e de 2,7% do PIB tanto em 2023 como em 2024, num cenário de políticas invariantes.