Governo apresenta amanhã linhas gerais do Orçamento aos partidos

O Governo apresenta amanhã, dia 10 de dezembro, as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2020, aos partidos da oposição. São reuniões em separado com todas as forças políticas com assento parlamentar, à exceção do Livre.

Os encontros, de meia hora, vão ser liderados pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, acompanhado pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

“Ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição, o Ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, e secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, apresentam aos partidos com representação parlamentar, no dia 10 de dezembro (terça-feira) na Assembleia da República, as linhas gerais da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020”, refere a nota do gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

A ronda de encontros com os partidos com assentos parlamentar ocorre todos os anos poucos dias antes da apresentação do documento, que neste anos está prevista para a próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro.

O primeiro a ser recebido na sala do Governo é o PSD. O maior partido da oposição tem encontro marcado para as 9h00, prevendo-se uma reunião de 30 minutos. Segue-se o Bloco de Esquerda e depois o PCP, às 10h00. O CDS-PP tem encontro marcado para as 10h30, havendo um período de uma hora até à receção do partido “Os Verdes” às 11h30. O CHEGA é recebido às 12h00, a Iniciativa Liberal às 12h30 e, por fim, o PAN às 13h00.

“Por impedimento de agenda do LIVRE, a reunião com este partido realizar-se-á em momento posterior”, refere a nota do gabinete de Duarte Cordeiro.