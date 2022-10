Governo apresenta Lei das Startups até final do ano

Paddy Cosgrave (à esq.), CEO da Web Summit, com António Costa Silva, ministro da Economia © DR

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, anunciou esta quinta-feira que o Governo se encontra a trabalhar a Lei das Startups. A proposta do Executivo, que "envolve diferentes áreas governativas", segundo o ministro, será apresentada até ao final do ano, conforme autorização legislativa do Orçamento do Estado de 2022. Costa Silva falava na conferência de imprensa para apresentação da sétima edição da Web Summit, no Hub Criativo do Beato, que contou com a presença de Paddy Cosgrave.

"Será uma lei muito atrativa, alinhada com as tendências que temos verificado no mercado e que consiga dar mais força para reforçar o ecossistema que temos", referiu o ministro.

Sem querer adiantar detalhes sobre a nova lei, o ministro da Economia disse apenas que esta será uma proposta que terá em conta o modelo de financiamento das startups e a questão fiscal, que deverá conter "elementos importantes", como a "forma como tratamos as stock options". A somar, o Governo pretende oferecer uma lei que "não só consolide o sistema" de empreendedorismo, como também "seja capaz de atrair novas companhias".

"Queremos ter a lei mais competitiva do mercado europeu e, quem sabe, do mercado internacional", vincou o governante.

Web Summit lança programa de bolsas de estudo

As novidades não ficaram por aqui. Paddy Cosgrave anunciou também que, pela primeira vez, a Web Summit vai lançar o seu programa de bolsas de estudo, que inclui até 500 jovens que "procuram mudar o futuro, através da tecnologia". A maioria dos selecionados são de origem nacional.

A Web Summit realiza-se entre dia 1 e 4 de novembro, na Altice Arena e na Feira Internacional de Lisboa (FIL), e são esperados mais de 70 mil participantes e 900 oradores. Na última semana, o CEO da empresa que administra a feira de empreendedorismo, Paddy Cosgrave, fez saber que os bilhetes esgotaram em tempo recorde e que participarão no evento o maior número de sempre de startups.

Fundada em 2009, por Paddy Cosgrave, David Kelly e Daire Hickey, a Web Summit assume-se como a maior conferência de tecnologia da Europa. Apesar de nos primeiros cinco anos o evento ter sido realizado na sua terra natal, em Dublin, na Irlanda, em 2015 os organizadores decidiram que a edição seguinte se realizaria em Lisboa.

Após duas edições em solo português, em 2018, o Governo e os organizadores da Web Summit anunciaram um acordo para estender a permanência da cimeira na capital do país por mais dez anos, ou seja, até 2028.