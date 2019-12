Plano para aprofundar transformação digital até final de março

O Governo vai apresentar no primeiro trimestre do próximo ano um plano para aprofundar a transformação digital na Administração Pública, segundo o Relatório da proposta do Orçamento do Estado para 2020 entregue na segunda-feira no parlamento.

De acordo com o documento, “no decurso do primeiro trimestre de 2020, o Governo irá apresentar um plano de ação destinado a aprofundar o processo de transformação digital da Administração Pública, como forma de promover as oportunidades da sociedade digital para melhor servir as pessoas e as empresas”.

Tal inclui “um quadrado de investimentos para a legislatura que explicite uma visão do uso das tecnologias em benefício dos objetivos estratégicos de modernização administrativa”.

Além disso, “numa lógica de estímulo à inovação na gestão pública, promoção de sinergias, mais eficiência e melhor eficácia, irá manter-se a aposta no Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública (SIIGeP) como um conjunto de medidas de incentivo à inovação na gestão que fomentam o trabalho colaborativo, a experimentação, o reconhecimento e replicação de práticas que se revelem uma mais-valia ao universo da Administração Pública”, lê-se no documento.

No próximo ano, o Estado irá continuar a promover a simplificação administrativa, através da renovação do programa Simplex, “com edições anuais sempre mais ambiciosas, inovadoras e disruptiva, sempre com o objetivo de tornar mais fácil a vida dos cidadãos e das empresas na sua relação com a Administração Pública e, simultaneamente, contribuir para aumentar a eficiência interna dos serviços públicos”.

No que respeita a modernização do Estado e da Administração Pública, “serão prosseguidas medidas que visam reforçar e consolidar o trabalho desenvolvido na anterior legislatura, através da aprovação de uma Estratégia para a Inovação e a Modernização da Administração Pública assente em quatro eixos fundamentais de intervenção: as pessoas, os modelos de gestão, a transformação digital e a proximidade”.