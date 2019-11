Governo apresenta proposta de salário mínimo “equilibrada” apenas dia 13

O objetivo do governo é chegar em quatro anos aos 750 euros de salário mínimo nacional de forma “gradual e equilibrada”, mas só vai avançar na próxima semana, dia 13, um valor de proposta de atualização do salário mínimo para 2020.

“Temos uma meta assumida para em 2023 chegarmos aos 750 euros para o salário mínimo. O objetivo é de uma forma gradual, equilibrada, conseguir atingir este valor, também olhando para o histórico e percebendo a capacidade que ao longo destes últimos anos houve de facto de criação de emprego e de evolução dos indicadores económicos e dos indicadores do mercado de trabalho”, afirmou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no final da primeira reunião do Conselho Permanente de Concertação Social para negociar a subida do salário mínimo em 2020.

Um faseamento estritamente proporcional das subidas resultaria num aumento para 637,5 euros. Mas na mesa, para já, o governo tem as confederações patronais – exceto Confederação de Comércio e Serviços, que só apresenta proposta para a semana – a avançarem um valor de 625 euros, segundo revelou a UGT, que por seu turno põe a proposta nos 660 euros, admitindo recuar para que haja consenso.

Ana Mendes Godinho não deu conta da intenção de aproximar a proposta do governo a nenhum dos lados, mas salientou o momento de bom desempenho económico que se traduziu, esta quarta-feira, numa taxa de desemprego em 6,1%, a mais baixa desde 2002, associada a uma quebra continuada na contratação a prazo, segundo a ministra.

“O que queremos é uma trajetória que nos permita chegar a estes valores, de uma forma consistente, num momento em que temos bons números quer da evolução da economia, quer da evolução do emprego”, afirmou.

Além do governo, quem também avança proposta de valor para 2020 só na próxima semana é a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal (CCP), que representa alguns dos sectores com maior prevalência de salário mínimo. Segundo o líder da organização, João Vieira Lopes, o objetivo é o de definir “um critério metodológico que tenha em conta os indicadores económicos e um acréscimo para a componente social do salário mínimo”. “Não pensamos que a maioria dos parceiras estejam exatamente nesta posição, por isso não avançamos qualquer valor”, justificou.

CIP quer “melhoria fiscal” até março

Já a Confederação Empresarial Portuguesa (CIP) fez contas a produtividade, crescimento económico e inflação para produzir um valor de 617 euros ao qual quer adicionar uma componente social de redução de pobreza. “Temos que incorporar aqui alguma componente de combate à pobreza e uma perspetiva social que não deixaremos de integrar, mas entre valores que nos apresentam, por vezes absurdos, e o razoável que temos de encontrar, encontraremos uma posição de consenso seguramente”. Segundo avançou posteriormente a UGT, CIP, CAP e CPT apresentaram em comum uma proposta de subida aos 625 euros.

Nas negociações, a CIP fala em alcançar um acordo de salário mínimo para entrar em vigor em janeiro de 2020 já, esperando pela definição de um quadro de contrapartidas ao longo do primeiro trimestre do próximo ano. Segundo a CIP poderá ser enquadrado num segundo momento de negociação, o do acordo que o governo pretende alcançar para a subida da generalidade dos rendimentos da população via mecanismos de contratação coletiva.

“É fundamental que desenhemos em sede de Concertação Social um amplo acordo para a melhoria dos factores de competitividade da economia portuguesa, porque é através da melhoria desses factores de competitividade que poderemos crescer na melhoria das massas salariais das nossas empresas”.

A melhoria dos factores de competitividade incluirá, para a organização, “a melhoria fiscal, a estabilidade fiscal, uma progressão do IRC – desde logo, sinalizando uma redução progressiva nas derramas, como já chegou a estar negociado em governos anteriores”.

“É agora ou nunca”

Da parte dos trabalhadores, a UGT critica a leitura “miserabilista” presente nas propostas das organizações patronais. “Não é num cenário macroeconómico positivo, mobilizador da economia portuguesa, com investimento e com exportações – e não apenas com consumo interno -, não é nestas alturas que temos que dizer aos trabalhadores é agora ou nunca”, afirmou secretário-geral, Carlos Silva. “Desafiamos claramente os empregadores a irem mais além do que aquilo que apresentaram”.

A UGT, que arranca nas negociações com uma proposta de 660 euros para 2020, diz que 625 euros “é pouco” e, argumenta, “a competitividade não pode ser feita à custa dos baixos salários. Mas admite no entanto recuar, mesmo até aos 635 euros – o valor do nível remuneratório mais baixo atualmente em vigor na função pública, como lembrou Carlos Silva. “Dissemos que estávamos disponíveis a recuar dos 660 euros”, assegurou, juntando também que para a UGT não há “linhas vermelhas”.

“Se for para os 635 euros, estamos a assistir a cerca de 6% de aumento do salário mínimo. É muito? Talvez, comparando com os anos anteriores. Temos é que estar disponíveis para que os empresários também percebam aquilo que neste momento é o clamor do país: irmos para além daquilo que neste momento nos obriga a estar na cauda da Europa”, invetivou Carlos Silva.

Já a CGTP, que pretende que “no curto prazo” dentro da atual legislatura o salário mínimo suba aos 850 euros, mantém-se o objetivo de encontrar um entendimento para o período que vai até 2023. Mas um acordo anual não será obstaculizado. “Se o governo quer fazer a atualização anual, não é por não que não será feita, mas tem que partir de um suporte mais significativo do que os aumentos que tivemos anteriormente”, defendeu o secretário-geral, Arménio Carlos.

A CGTP insiste ainda assim na necessidade de haver um acordo para o quadro dos quatro anos e também quanto à subida de todos os rendimentos. Mas, para isso, será preciso garantir o alargamento da aplicação das novas normas de contratação coletiva que venham a definir referenciais para aumentos anuais.

“Independentemente da nossa disponibilidade para negociar acordos, o que é fundamental neste momento é que o governo tome as medidas adequadas do ponto de vista legislativo para pôr fim de uma vez por todas ao bloqueio da contratação coletiva. E esse continua a manter-se. A esmagadora maioria dos trabalhadores não está a ser abrangida pela renovação da contratação coletiva e isso implica que não há atualizações salariais de acordo com a negociação dos sindicatos”, alertou Arménio Carlos.