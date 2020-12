Governo aprova aumento do salário mínimo para 665 euros em 2021

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, participa na conferência de imprensa após reunião do Conselho de Ministros, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 27 de novembro de 2020. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

O Governo aprovou o aumento do salário mínimo nacional para os 665 euros a vigorar a partir do dia 01 de janeiro, ou seja, mais 30 euros por mês do que o valor atual.

O anúncio foi feito esta terça-feira, diz 22 de dezembro, pelo secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros após o fim da reunião do Governo.

Este aumento já tinha sido comunicado aos parceiros sociais, sendo que se trata de um acréscimo de 4,7% face ao valor atual. Na altura, o ministro da Economia anunciou um pacote de compensações, mas o diploma agora aprovado ainda não define esse mecanismo.

"É uma medida instrumental na retoma económica que desejamos para 2021", afirmou o secretário de Estado Gabriel Bastos, justificando o aumento para o próximo ano.

