Governo aprova aumento extraordinário para 1,6 milhões de pensionistas

O decreto que regulamenta o aumento extraordinário de 10 e 6 euros que vai chegar em agosto a 1,6 milhões de pensionistas foi aprovado esta quinta-feira pelo governo. Esta decisão concretiza uma medida que estava no Orçamento do Estado para 2018 e que é semelhante ao aumento extraordinário realizado no mesmo mês do ano passado.

Na mira deste aumento estão todas as pessoas que recebem pensões até 1,5 Indexante de Apoios Sociais (ou seja até 643,55 euros brutos mensais), sendo que o valor pago a partir de agosto será deduzido do que resultou da subida das reformas realizada em janeiro.

Tal como sucedeu no ano passado, aos pensionistas que tiveram as suas pensões congeladas entre 2011 e 2015 será agora garantido um aumento extra que garante que ficam a receber mais 10 euros. Já os que viram as suas reformas ter algum aumento no período do Programa de Ajustamento, terão um acréscimo até atingirem os 6 euros.

“À semelhança de 2017, no próximo mês de agosto haverá uma atualização extraordinária de pensões, que abrangerá 1,6 milhões de pensionistas com rendimentos até 1,5 IAS”, afirmou o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, num ‘briefing’ com jornalistas.

O custo desta medida será em 2018 de 35 milhões de euros, mas o valor aumentará para os 82 milhões de euros no próximo ano, uma vez que nessa altura produzirá efeitos durante todo o ano.

Este aumento extraordinário abrangerá as pensões de invalidez, velhice e sobrevivência atribuídas pela Segurança Social e as pensões de aposentação, reforma e sobrevivência do regime de proteção social convergente atribuídas pela Caixa Geral de Aposentações (CGA).

No diploma agora aprovado estão definidas as regras, o financiamento e também a necessária articulação entre a segurança social e a Caixa Geral de Aposentações para esta atualização de agosto. Esta articulação é necessária porque este aumento não é feito por pensão (como o de janeiro) mas por pensionista.