Governo aprova autorização de despesa para apoios com Qualifica

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Outubro, 2022 • 15:29

O Conselho de Ministros aprovou hoje uma resolução que autoriza a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional a realizar despesa relativa aos apoios do Acelerador Qualifica, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A medida, refere o comunicado divulgado no final da reunião do Conselho de Ministros, permite que os adultos "recebam apoio financeiro para a elevação das suas qualificações", sendo, por isso, considerada "um importante estímulo à formação de adultos".

O Acelerador Qualifica prevê um incentivo financeiro para os adultos que, sob certas condições e através de um processo de RVCC (reconhecimento, validação e certificação de competências), concluem uma qualificação.

Em setembro do ano passado, o Governo assinou um contrato de 55 milhões com a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP) com o objetivo de atingir 100 mil adultos certificados até 2025.