Governo aprova caderno de encargos para reprivatizar Efacec

O governo decidiu esta quinta-feira as condições para a venda de 71,73% do capital da Efacec, após a nacionalização do capital detido até julho pela empresária angolana Isabel dos Santos.

"Hoje estamos muito satisfeitos. Foi possível fazer a empresa sobreviver", disse numa apresentação sucinta das condições o secretário de Estado da Finanças, João Nuno Mendes, após reunião do Conselho de Ministros, prevendo que o processo de venda se prolongue por seis meses.

"Existe um conjunto significativo de investidores que estão interessados e um conjunto de critérios de seleção que fazem parte desse caderno de encargos, sendo naturalmente muito importante para o Estado português o projeto estratégico que será apresentado, sendo absolutamente crítico que o investidor que venha a ser o vencedor possa desenvolver, do ponto de vista industrial, do ponto de vista da sua capacidade exportadora, a Efacec, reforçando a sua capacidade financeira", avançou o secretário de Estado sobre as condições estipuladas.

Os critérios de seleção incluem "preço por ação, reforço de capacidade económico-financeira, credibilidade do projeto - incluindo, para a sua atividade internacional, assumindo que a Efacec tem sensivelmente 2400 trabalhadores, 400 desses trabalhadores exercendo a atividade no estrangeiro, o próprio know-how nos mercados onde opera a Efacec também vai ser considerado, e também a idoneidade e capacidade financeira".

Contudo, "não existe um preço-base definido" para a operação, com o governo a confiar na experiência da Parpublica para assegurar a melhor posição para o Estado.

Para garantir a transparência do processo, o governo compromete-se a colocar à disposição do Tribunal de Contas toda a informação sobre a operação.

Além da nacionalização da participação de Isabel dos Santos, o Estado português assegurou garantias a um financiamento de 70 milhões de euros.