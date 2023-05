Governo aprova diploma que altera orgânica do Turismo de Portugal

Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal. © Leonardo Negrão / Global Imagens

O Conselho de Ministros aprovou hoje um decreto-lei que altera a orgânica do Instituto do Turismo de Portugal, mudança que visa adequar melhor a orgânica do instituto aos desafios do setor.

"Foi aprovado o decreto-lei que altera a orgânica do Instituto do Turismo de Portugal, I. P., no sentido de garantir uma organização interna mais adequada aos atuais desafios e necessidades do setor", refere o comunicado do Conselho de Ministros, sem avançar mais detalhes.

A informação disponível atualmente no site do Turismo de Portugal indica que, em termos de orgânica, este está estruturado em direções e departamentos de acordo com três áreas de atuação, nomeadamente planeamento, negócio e suporte.

O Turismo de Portugal é a Autoridade Turística Nacional, sendo responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade da atividade turística, e agregando numa única entidade todas as competências institucionais relativas à dinamização do turismo, desde a oferta à procura, segundo a informação disponível no seu site.