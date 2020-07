Governo aprova lei que permite ao Estado controlar a TAP por 55 milhões

O Conselho de Ministros “aprovou o decreto-lei que autoriza o Estado a adquirir as participações sociais, os direitos económicos e as prestações acessórias da TAP SGPS”, lê-se no comunicado enviado às redações.

A aquisição é feita através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças ao consórcio Atlantic Gateway, ficando o Estado com mais 22,5% do capital social da empresa, assim como com os direitos de voto. O Estado português fica assim com uma participação social na empresa de 72,5%, pagando para isso 55 milhões de euros. Foi este o preço a pagar para afastar David Neeleman da empresa. O empresário Humberto Pedrosa, parceiro de Neeleman no consórcio Atlantic Gateway, mantém-se no capital da TAP, numa posição minoritária.

Recorde-se que a Comissão Europeia aprovou uma ajuda de Estado até 1,2 mil milhões de euros à companhia.