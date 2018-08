Nova fase de reformas antecipadas chega a duas mil pessoas

Este diploma prevê a possibilidade de as pessoas que começaram a trabalhar aos 15 ou 16 anos e têm 46 anos de descontos acederem à reforma antecipada sem penalizações. O universo potencial dos beneficiários abrange no máximo duas mil pessoas.

As novas regras entram em vigor a 1 de outubro e abrangem as pessoas que nessa data preencham as condições agora aprovadas.

O diploma agora aprovado aplica-se aos funcionários públicos e estende ainda o novo regime aos ex-subscritores da Caixa Geral de Apresentações.

O impacto da nova fase das reformas antecipadas das muito longas carreiras contributivas depende da do número de requerimentos mas o universo potencial de beneficiários oscila entre os mil e os dois mil.

O custo da medida ronda os quatro a cinco milhões de euros segundo avançou a secretária de Estado da Segurança Social.

(em atualização)